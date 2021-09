F1, Gasly: “Spero di ottenere un altro grande risultato”

Fresco del rinnovo contrattuale con AlphaTauri per la stagione 2022, Pierre Gasly non vede l’ora di scendere in pista nel prossimo Gran Premio d’Italia, 14° appuntamento del mondiale 2021 di Formula 1.

Archiviato il quarto posto a Zandvoort, il talento francese ha voglia di confermarsi e se possibile di migliorare quel risultato: obiettivo del prossimo GP è regalare punti importanti alla squadra per la ricorsa al quinto posto nel mondiale costruttori e magari bissare la splendida vittoria dello scorso anno.

“Sono ovviamente felice dopo l’annuncio di ieri, mi sento davvero a mio agio con la squadra, le cose stanno andando bene e penso che ci aspettino altre soddisfazioni”, ha affermato il francese. “Non vedo l’ora di scendere in pista a Monza, perché sento che il morale è alto all’interno della squadra e la macchina sembra comportarsi bene in ogni tipo di pista, sul bagnato o sull’asciutto. Aver chiuso quinto, sesto e quarto nelle ultime tre gare ne è la prova”.

“Quello di Zandvoort è stato un weekend incredibile, tutto è andato nella giusta direzione per l’intero fine settimana”, ha proseguito. “Ammetto che domenica speravo potesse succedere qualcosa tra i tre piloti in testa, così da avere l’opportunità di assaggiare nuovamente lo champagne sul podio, dopo il mio terzo posto a Baku all’inizio della stagione… ma non è successo nulla. Dopo essere arrivato quarto domenica, adesso le aspettative per Monza sono alte. Dopo il Gran Premio di Francia, questa per me è una seconda gara di casa, perché vivo ad appena 15 chilometri dalla pista. Questo weekend sarà speciale per me: tornerò sul circuito dove ho vinto lo scorso anno”.

“Sono entusiasta perché, a differenza del 2020, dovrebbero esserci molti tifosi che sono parte integrante dell’atmosfera speciale di Monza, insieme alle alte velocità. Sarà davvero speciale, mi torneranno in mente alcuni di quei momenti indimenticabili. Speriamo di poter ottenere un altro grande risultato, ma dobbiamo considerare che affronteremo per la seconda volta il nuovo format Qualifying Sprint. Anche se dopo Silverstone abbiamo un’idea più precisa di cosa aspettarci, il gioco delle scie in qualifica e in gara porterà tutto in un’altra dimensione”, ha concluso.

