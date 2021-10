F1, Giovinazzi: “Sono concentrato a mantenere il mio sedile”

Antonio Giovinazzi non vuol sentir parlare del suo futuro fuori dal circus della Formula Uno.

Ad oggi però, il suo è momentaneamente l’unico sedile non ancora assegnato in vista del 2022, l’unico formalmente ancora senza padrone, con il pilota pugliese che sta provando a guadagnarsi la riconferma da parte del team con sede a Hinwill.

Se devo essere onesto per ora sono concentrato soltanto a mantenere il mio posto in F1 – le parole di Giovinazzi a Motorsport.com – Nel peggiore dei casi inizierei a valutare delle alternative, ma per ora sono concentrato sul mio lavoro in Formula 1. Qualsiasi domanda sulla mia conferma va fatta al mio team principal, Frederic Vasseur, io l’unica cosa che posso fare è guidare bene ed ottenere quanti più punti possibile, sperando che basti”.

OMNISPORT | 01-10-2021 13:36