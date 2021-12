F1, Giovinazzi: “Titolo? Meritavano sia Verstappen che Hamilton”

29-12-2021 14:14

Quello di Abu Dhabi, sul tracciato cittadino di Yas Marina, è stato l’ultimo Gp disputato da Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

Il pilota italiano, estromesso dal Circus dopo il mancato rinnovo di contratto con l’Alfa Romeo, correrà nel 2022 in Formula E, pur conservando il ruolo di terzo pilota per la Ferrari e per tutti i team motorizzati dal Cavallino Rampante.

Il pilota di Martina Franca ha anche parlato del duello finale tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, che ha indirizzato il titolo verso il pilota di Hasselt.

“A chi mi piacerebbe assomigliare tra loro due? Sono simili, molto aggressivi entrambi – ha sottolineato Giovinazzi nel corso di una bella intervista rilasciata nei giorni scorsi al Corriere della Sera – questa è stata una stagione storica. Ad Abu Dhabi mi è dispiaciuto ritirarmi, ma almeno dai box mi sono goduto l’ultimo giro. Meritavano il titolo tutti e due”, ha rimarcato il pilota pugliese, che aveva già sfidato Verstappen nel 2014, ai tempi della Formula 3 europea.

OMNISPORT