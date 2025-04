F1, Gp Arabia 2025 griglia di partenza: Verstappen in pole, Leclerc quarto, Hamilton settimo, Norris parte 10°

La griglia di partenza del Gran Premio di Arabia Saudita quinta prova del Mondiale di F1 con Verstappen in pole davanti a Piastri, Russell, la Ferrari di Leclerc, Antonelli, settimo Hamilton e decimo Piastri

Pole numero 42 per Max Verstappen che ha messo la sua Red Bull davanti a tutti e partirà al palo nel Gran Premio di Arabia Saudita quinta prova del Mondiale di F1 che scatterà domenica alle 19 sulla pista di Jeddah. Prima fila per la McLaren di Piastri mentre in seconda ci saranno la Mercedes di Russell e la prima Ferrari di Leclerc. Antonelli partirà quinto con l’ex compagno Sainz con la Williams al fianco. Solo settimo Hamilton, più dietro decimo Norris con l’altra McLaren.

La griglia di partenza del Gp di Arabia

1ª fila 1. Max Verstappen 1:27.294

Red Bull 2. Oscar Piastri 1:27.304

McLaren 2ª fila 3. George Russell 1:27.407

Mercedes 4. Charles Leclerc 1:27.670

Ferrari 3ª fila 5. Kimi Antonelli 1:28.066

Mercedes 6. Carlos Sainz 1:28.164

Williams 4ª fila 7. Lewis Hamilton 1:28.201

Ferrari 8. Yuki Tsunoda 1:28.204

Red Bull 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:28.367

Alpine 10. Lando Norris s.t.

McLaren 6ª fila 11. Alexander Albon 1:28.109

Williams 12. Liam Lawson 1:28.191

Racing Bulls 7ª fila 13. Fernando Alonso 1:28.303

Aston Martin 14. Isack Hadjar 1:28.418

Racing Bulls 8ª fila 15. Oliver Bearman 1:28.648

Haas 16. Lance Stroll 1:28.645

Aston Martin 9ª fila 17. Jack Doohan 1:28.739

Alpine 18. Nico Hülkenberg 1:28.782

Kick Sauber 10ª fila 19. Esteban Ocon 1:29.092

Haas 20. Gabriel Bortoleto 1:29.482

Kick Sauber