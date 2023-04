Cronaca in diretta

Nelle qualifiche di sabato, la pole position è stata conquistata dal campione del Mondo in carica Max Verstappen che scatterà davanti a George Russell su Mercedes. In seconda fila, troviamo l’altra Mercedes guidata da Lewis Hamilton e l’Aston Martin di Fernando Alonso mentre i due ferraristi Charles Leclerc e Carlos Sainz occupano rispettivamente la quinta e settima posizione in griglia; tra loro, si piazza Lance Stroll su Aston Martin.

Tutto pronto in griglia. Manca pochissimo al via del terzo GP stagionale!

GIRO 1: Scatto imperioso di Russell che sorpassa Verstappen e prende la prima posizione. A sua volta, anche Hamilton sorpassa l'olandese portando le due Mercedes così in testa. Out subito Leclerc, dopo il contatto con Stroll. Il ferrarista finisce nella ghiaia senza riuscire a ripartire. Safety Car in pista.

GIRO 2: Le monoposto proseguono in fila dietro la Safety Car in attesa che la Ferrari di Leclerc venga rimossa dalla ghiaia.

GIRO 3: Siamo sempre in regime di Safety Car. Ricapitoliamo la classifica con i primi 10 piloti in pista: Russell, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso, Albon, Stroll, Gasly, Hulkenberg, Tsunoda.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Fernando Alonso (Aston Martin)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lance Stroll (Aston Martin)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Pierre Gasly (Alpine)

10. Nico Hulkenberg (Haas)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

13. Lando Norris (McLaren)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Nyck De Vries (AlphaTauri)

16. Oscar Piastri (McLaren)

17. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

18. Logan Sargeant (Williams)

19. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)