F1 Ferrari chance persa in Austria, il podio di Sainz non basta: nuova classifica piloti e costruttori

Incredibile epilogo del Gran Premio di Austria undicesima prova del Mondiale di F1. Il contatto nel finale tra Verstappen e Norris ha consegnato la vittoria nelle mani di Russell davanti a Piastri e la Ferrari di Sainz. Come cambiano le classifiche piloti e costruttori

Successo davvero di tutto nel Gran Premio di Austria undicesima prova del Mondiale di F1. Il contatto nel finale tra i duellanti per la vittoria Verstappen e Norris ha consegnato la vittoria nelle mani di George Russell che ha vinto davanti a Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz. Ai piedi del podio Lewis Hamilton e proprio Verstappen riuscito a strappare il 5° posto. Nemmeno un punto per Leclerc. Vediamo come cambiano le classifiche piloti e costruttori dopo la gara dell’A1 Red Bull Ring.

Ferrari, occasione persa in Austria: gioia Mercedes

Un podio di magra consolazione per la Ferrari al Gp d’Austria in un altro week end deludente dal punto di vista delle prestazioni. Con Verstappen e Norris che si sono eliminati a vicenda nel finale, non c’era una rossa pronta ad approfittarne alle loro spalle bensì una Mercedes, quella di Russell, oramai terza forza di questo mondiale proprio davanti al cavallino rampante che pochi giri prima aveva incassato il sorpasso di Piastri, finito 2°, ai danni di Sainz. Resta fermo al palo, è proprio il caso di dirlo Leclerc che in partenza è stato toccato da Piastri e ha visto rovinare e compromessa la sua gara ancor prima di cominciare.

La cronaca e il report del Gran Premio di Austria

F1, la nuova classifica mondiale piloti dopo il Gp di Austria

1. Max Verstappen (Red Bull) 237

2. Lando Norris (McLaren) 156

3. Charles Leclerc (Ferrari) 150

4. Carlos Sainz (Ferrari) 135

5. Sergio Perez (Red Bull) 118

F1, la nuova classifica del mondiale costruttori dopo l’Austria

1. Red Bull 355

2. Ferrari 285

3. McLaren 268

4. Mercedes 196

5. Aston Martin 58

F1, prossima gara: continua il tour de force europeo, Gp Silverstone

Non si riposa mai questa F1. Il back to back to back del circus continua il prossimo week end, sempre in Europa. Dopo Spagna e Austria la prossima tappa in calendario del Mondiale 2024 prevede un altro circuito storico, Silverstone col Gran Premio di Gran Bretagna.