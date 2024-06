F1 Gp Austria: orari, info e dove vederlo in diretta tv, in chiaro e in streaming

La Formula 1 torna in pista con il Gran Premio d'Austria 11° prova del Mondiale 2024: Ferrari a caccia di riscatto in Stiria. Tutti gli orari e dove vedere in diretta tv, in chiaro e streaming qualifiche, Sprint Race e gara

A pochi giorni dal Gran Premio di Barcellona, per la Formula Uno è già tempo di riaccendere i motori e scendere di nuovo in pista. L’undicesima tappa del Campionato del Mondo di F1, attualmente guidato dal solito Max Verstappen, porta in Austria, proprio sul circuito targato A1 Red Bull Ring. La Ferrari, dopo le deludenti prestazioni in Canada e Spagna culminate con l’acceso confronto tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, cerca un riscatto per ritrovare almeno il podio. Entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere il Gp d’Austria in diretta tv e live in streaming dove tornerà anche il format della Sprint Race al sabato.

Gp di Austria, torna la Sprint Race: Verstappen per il tris ma c’è Norris, riscatto Ferrari?

Dopo le prime due Sprint Race ravvicinate in Cina e Miami, in Austria si corre la prima SR in Europa. Verstappen va a caccia del tris avendo vinto entrambe le precedenti gare veloci. All’orizzonte però c’è una McLaren piuttosto in palla con Lando Norris che ha dato filo da torcere all’olandese nelle ultime gare vincendo a Imola e sfiorando il colpaccio anche in Canada e Spagna. Discorso a parte per la Ferrari che spera di ritrovare in Stiria la competitività persa dalla vittoria di Monaco.

Dove vedere il Gp d’Austria in diretta tv e streaming

Il Gran Premio d’Austria, in programma nel weekend compreso tra il 27 e il 30 giugno 2024, sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Sky Sport, con particolare riferimento al canale 207, dedicato alle quattro ruote. Paddock Live Show dalle 14, con lo “start” della gara previsto per le ore 15 di domenica. Tutti gli appuntamenti, comprese prove libere e Sprint Race, saranno visibili sui canali 201 e 207 di Sky, con la Sprint Race che verrà trasmessa in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre, che comprende i main events di Sky in palinsesto. Prove libere a partire da venerdì, dalle ore 12.30, con le qualifiche della gara sprint alle 16.30 del 28 giugno. Gara sprint che andrà in scena sabato 29 alle ore 12, mentre alle 16 si consumeranno le qualifiche dell’attesissima gara domenicale.

Servizio streaming attivo su Sky Go e Now, piattaforme di proprietà di Sky disponibili su pc, smartphone e tablet. Le omonime applicazioni sono scaricabili gratuitamente e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. La Sprint Race sarà disponibile live in streaming gratis sul portale TV8.it, così come gara e qualifiche in differita. Gran Premio in diretta radio su RTL102.5, partner ufficiale di Sky Sport. Telecronaca affidata a Carlo Vanzini, con commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Roberto Chinchero, accompagnati dalle analisi di Matteo Bobbi.

Il programma del Gp d’Austria: orari e dirette

Venerdì 28 giugno

Prove Libere 1: ore 12:30 – 13:30

Sprint Qualifying: ore 16:30 – 17:14 (diretta in chiaro su Tv8)

Sabato 29 giugno

Sprint Race: ore 12:00 – 13:00 (diretta in chiaro su Tv8)

Qualifiche: ore 16:00 – 17:00 (diretta in chiaro su Tv8)

Domenica 30 giugno