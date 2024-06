F1 Gp Austria, Ferrari spenta in Q3, Leclerc è una furia via radio: "Non può succedere!"

Leclerc furioso per lo spegnimento del motore in pit lane nel Q3 della Sprint Qualifyng del Gran Premio d'Austria. Il pilota monegasco sfoga tutta la sua rabbia nel team radio col muretto Ferrari

Incredibile ma vero. Charles Leclerc ha chiuso con un “no time” il Q3 della Sprint Qualifyng del Gran Premio d’Austria. In una ultima sessione caratterizzata dall’attesa di tutti i 10 piloti in corsa per la pole per sparare l’unica cartuccia la SF-24 del monegasco si è spenta sul più bello, in uscita dalla pit lane. Quando Leclerc l’ha riaccesa era troppo tardi e nonostante un giro d’uscita da qualifica il ferrarista ha preso bandiera a scacchi e non ha potuto fare il suo time attack!

Gp Austria Ferrari, Leclerc furioso nel team radio dopo la Sprint Qualifyng

Di seguito la conversazione via radio tra un furioso Charles Leclerc e il suo ingegnere di pista Bryan Bozzi appena tagliato il traguardo quando Leclerc ha preso la bandiera a scacchi che di fatto metteva fine al suo Q3 ancor prima di poter fare il suo giro veloce. Il monegasco partirà così 10° domani nella Sprint Race.

Leclerc : “Che diavolo è successo ragazzi?”

: “Che diavolo è successo ragazzi?” Bryan : “Abbiamo preso l’antistallo”.

: “Abbiamo preso l’antistallo”. Leclerc : “Grazie ma l’antistallo non riesce a fermare il motore. Il motore si è spento!”

: “Grazie ma l’antistallo non riesce a fermare il motore. Il motore si è spento!” Leclerc “Il motore si è spento. Ho dovuto rifare tutto…”

“Il motore si è spento. Ho dovuto rifare tutto…” Bryan : “Copia, ne parleremo nel garage.”

: “Copia, ne parleremo nel garage.” Leclerc: “Per favore, fammi sapere di cosa si tratta una volta sceso dall’auto. Fatemelo sapere prima.”

Ferrari ferma in pit lane, cosa è successo a Leclerc

Nel Q3 delle Qualifiche per la Sprint, tutti hanno voluto risparmiare un set di gomme e hanno atteso ai box l’ultimo momento, ma proprio l’ultimo per entrare in pista sperando che qualcuno entrasse per primo gommando ulteriormente la pista.

Tra gli ultimi Charles Leclerc che mentre usciva dalla pit lane molto piano ha visto e sentito spegnersi la sua SF-24. Probabilmente come gli hanno detto dai box deve essere entrato in funzione il sistema antistallo che se da un lato, come dice Charles, dovrebbe evitare che la macchina si spenga, evidentemente ha fatto il contrario, cioè ha spento il motore per evitare che la power unit a bassissima velocità si surriscaldasse troppo.

A quel punto quando Leclerc è riuscito a riaccendere la macchina e prendere la pista mancava poco più di un minuto alla fine degli 8 minuti del Q3. Nonostante Charles abbia fatto un giro di uscita da qualifica e la pista del Red Bull Ring sia abbastanza corta, non è riuscito ad evitare di prendere bandiera a scacchi chiudendo di fatto senza tempo le sue qualifiche.