F1, il Gran Premio del Bahrain in Diretta-Live

Solo diciottesimo Sebastian Vettel, autore di una prova opaca alla guida dell’Aston Martin. Il tedesco non è riuscito a qualificarsi al Q2 ed addirittura è stato retrocesso di due posizioni in griglia per un’infrazione commessa nel Q1 mentre il compagno di squadra Lance Stroll ha centrato la top ten classificandosi alle spalle dell’Alpine di Fernando Alonso.16:42

GIRO 3: Le monoposto proseguono la corsa accodata alla Safety Car mentre Perez è rientrato ai box per il cambio gomme. Il pilota messicano della Red Bull, ultimo, prova ad approfittare della situazione per rientrare in pista con una gomma nuova gialla.17:13

GIRO 13: Cambio gomme per Norris e Leclerc. I due rientrano in pista rispettivamente tredicesimo e quattordicesimo davanti ad Alonso.17:31

GIRO 16: Pit stop per Sainz. Lo spagnolo rientra in pista undicesimo dietro ad Alonso e Stroll. Davanti, Verstappen prosegue la sua gara in solitaria in testa.17:36

GIRO 20: Perez rientra ai box per il pit stop. Il messicano della Red Bull rientra dodicesimo in pista.17:41

PRE GARA

Ci siamo! Inizia finalmente il Campionato Mondiale di F1 del 2021. Si corre sulla pista del Sakhir il Gran Premio del Bahrain, prima prova stagionale. Già nelle qualifiche la prima grossa sorpresa rispetto allo scorso anno. Una grande Red Bull, una Mercedes costretta a inseguire e una Ferrari rinata, almeno in parte. A prendersi la prima pole dell’anno è stato Max Verstappen che ha messo la sua Red Bull davanti alla Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton e a quella di Valtteri Bottas.

La buona notizia arriva da una rediviva Ferrari: Charles Leclerc ha stampato il quarto tempo in qualifica e partirà in seconda fila, mentre l’altra rossa, quella dello spagnolo Carlos Sainz jr, all’esordio ufficiale sulla monoposto di Maranello, scatterà solo in ottava piazza, ma sicuramente oro rispetto allo scorso anno. Bene l’Alpha Tauri di Gasly quinto davanti alle McLaren di Ricciardo e Norris. Chiudono la top ten sulla griglia un ottimo Alonso sulla Alpine e Stroll sull’altra novità Aston Martin. Comincia male Vettel, 18simo e fuori già nel Q1, è stato pure retrocesso per aver ignorato le bandiere gialle in qualifica, partirà ultimo, anche alle spalle dll’esordiente Mick Schumacher sulla Haas. In casa Alpha Romeo, il nostro Giovinazzi ha fatto meglio, 12simo, di Raikkonen che partirà 14simo.

La griglia del GP del Bahrain 2021: oggi start alle 17

PRIMA FILA

1 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

4 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

TERZA FILA

5 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

6 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

QUARTA FILA

7 Lando Norris (Ing/McLaren)

8 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

QUINTA FILA

9 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

10 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

SESTA FILA

11 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

12 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

SETTIMA FILA

13 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 George Russell (Ing/Williams)

16 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

NONA FILA

17 Nicholas Latifi (Can/Williams)

18 Mick Schumacher (Ger/Haas)

DECIMA FILA

19 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

20 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)*

* 18° ma penalizzato per aver ignorato le bandiere gialle

