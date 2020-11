F1, Gp Bahrain: Vettel e Leclerc eliminati, pole di Hamilton

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio del Bahrain. A Sakhir il campione del mondo ha messo di nuovo tutti in fila (98esima pole in carriera) con il giro record di 1’27″264, dietro di lui c’è il compagno della Mercedes Valtteri Bottas per l’ennesima doppietta. Quindi Max Verstappen che ha cercato di resistere come ha potuto allo strapotere dei tedeschi. Poi Albon, Perez e Ricciardo.

Flop Ferrari: Vettel e Leclerc confermano le difficoltà evidenziate nelle libere e partiranno solo dalla sesta fila, dall’undicesima e dalla dodicesima posizione.

LE QUALIFICHE

In Q1 in scioltezza Hamilton e Verstappen, con il campione del mondo che segna il miglior tempo in 1’28″343. Fatica come ha fatto tutto il weekend la Ferrari, con Leclerc sull’orlo dell’eliminazione. Eliminati Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean e Latifi.

Il Q2 viene interrotto dopo pochi minuti a causa di un testacoda di Sainz, che resta fermo in mezzo alla pista. Alla ripresa Hamilton piazza il nuovo record della pista in 1’27″586, dietro di lui ci sono Verstappen e Bottas. Traffico nei minuti conclusivi, i piloti hanno un solo tentativo e va male a Sebastian Vettel e Charles Leclerc, entrambi eliminati: partiranno dall’undicesimo e dal dodicesimo posto. Con loro fuori Stroll, Russel e Sainz

Q3, se la giocano Hamilton e Vestappen ma il pilota anglocaraibico sembra davvero in gran giornata. Il numero 44 piazza il crono di 1’27″677, staccando l’olandese di 146 millesimi, poi c’è Bottas. Nell’ultima run Hamilton si migliora ulteriormente in 1’27″264 centrando la pole davanti a Bottas e Verstappen.

Griglia di partenza (primi dieci)

Hamilton

Bottas

Verstappen

Albon

Perez

Ricciardo

Ocon

Gasly

Norris

Kvyat

OMNISPORT | 28-11-2020 16:22