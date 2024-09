Baku, Gp Azerbaijan: orario, info e dove vederlo in tv e in streaming. Ferrari a caccia del bis

Dopo la gioia rossa di Monza, la Formula 1 ritorna in pista a Baku per il Gp di Azerbaijan: la McLaren punta al sorpasso alla Red Bull, la Ferrari prova a ripetersi, Verstappen in cerca di riscatto

La Formula 1 è pronta a ripartire dopo la marea rossa di Monza. E lo farà in Azerbaijan, nel Gran Premio cittadino di Baku. La Ferrari e Leclerc proveranno a ripetere l’impresa di due settimana in casa. Verstappen e la Red Bull vivono un momento di crisi e non salgono sul gradino più alto del podio da sei gare. Mentre la McLaren ne ha approfittato fino ad un certo punto, cestinando qualche vittorie e punto importante. Ora per le Papaya è il momento di non sbagliare per cercare di mettere in discussione il primato di Max. Vediamo a che ora e dove vedere il week end di F1 azero in tv e in streaming con tutti gli appuntamenti.

Norris a caccia di Verstappen. Ferrari vuole ripetersi

La McLaren al momento è la macchina migliore. Verstappen e la Red Bull non vincono da sei Gran Premi e sentono il fiato sul collo delle due “Papaya”. Il Mondiale Costruttori è ormai aperto, mentre nella classifica piloti l’olandese conserva ancora un vantaggio di 62 punti sullo “sprecone” Lando Norris. Mancano ancora 8 gare alla fine della stagione e la rimonta è possibile, ma il direttore Andrea Stella dovrà prendere una decisione e puntare su un miglior gioco di squadra per dare qualche speranza a Norris.

Le due Ferrari, dopo il Gran Premio da sogno a Monza, sperano di ripetersi in un tracciato che spesso si sposa con le caratteristiche della monoposto con ben 4 pole negli ultimi anni anche se senza vittorie in gara. “La pista cittadina di Baku unisce tratti molto veloci a sezioni particolarmente tortuose ed è unica nel suo genere”, ha spiegato Vasseur, Team Principal della rossa. Poi ha proseguito: “Storicamente siamo sempre stati piuttosto competitivi su quel tracciato, il morale dopo la vittoria di Monza è alto e siamo determinati a mantenere l’attuale stato di forma anche se, ancora una volta, ci aspettiamo una lotta molto serrata tra le prime quattro squadre”.

Dove vedere Gp Azerbaijan: diretta tv e streaming

Il Gran Premio di Baku e tutta la Formula 1 si potrà seguire in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport. Gli eventi saranno fruibili anche tramite Sky Go, per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Le qualifiche e la gara F1 dell’Azerbiajan inoltre si potranno vedere anche gratis in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming sul sito tv8.it ma in differita

Formula 1, il programma e gli orari in tv del Gp di Baku

Venerdì 13 settembre

Prove Libere 1: ore 11:30 – 12:30

Prove Libere 2: ore 15:00 – 16:00

Sabato 14 settembre

Prove Libere 3: ore 10:30 – 11:30

Qualifiche: ore 14:00 – 15:00 (differita in chiaro su Tv8 ore 17)

Domenica 15 settembre