F1, GP Baku: doppietta Red Bull, Russell davanti a Hamilton. Disastroso doppio ritiro Ferrari

12-06-2022 14:51

Super Max Verstappen vince il Gran Premio d’Azerbaijan, sulla pista di Baku, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. L’olandese volante, campione del mondo in carica, ha vita facile su questo bellissimo circuito cittadino, con la Red Bull che realizza anche una bellissima doppietta grazie al secondo posto del messicano Sergio Perez.

La gara, quella veramente spettacolare e competitiva, in realtà finisce davvero presto, ovvero quando la Power Unit del leader Charles Leclerc si rompe per la seconda volta in tre gare. Pochi giri prima era stato il turno di Carlos Sainz di abbandonare la corsa, a causa di un problema idraulico alla sua F1-75.

Entrambe le Ferrari fuori dunque, quando erano ancora le macchine più veloci del circus. Il problema affidabilità resta enorme, e la voragine che si sta aprendo nel mondiale con la casa di Milton Keynes inizia a essere importante.

Terzo posto per un grandissimo George Russell, che si prende il secondo podio stagionale in Mercedes e il terzo in generale della carriera. Russell che batte ancora una volta Hamilton, demolito anche fisicamente dai problemi aerodinamici della sua W13 che gli hanno torturato la schiena per tutta la gara. Ottimo ancora Pierre Gasly, che conferma l’ottima velocità dell‘AlphaTauri e si piazza al quinto posto.

In sesta e in settima posizione ci sono sei titoli mondiali, con Vettel davanti ad Alonso, due gladiatori che danno ancora spettacolo quando ne hanno voglia. Ottavo Daniel Ricciardo in McLaren, e salva un po’ il suo momento con un risultato positivo davanti al compagno di box Lando Norris. Ocon chiude la top-10

L’ordine di arrivo finale a Baku:

1 Max Verstappen 51

2 Sergio Pérez 51 + 20.8

3 George Russell 51 + 45.9

4 Lewis Hamilton 51 + 1:11.6

5 Pierre Gasly 51 + 1:17.2

6 Sebastian Vettel 50 + 1:22.8

7 Fernando Alonso 50 + 1:27.4

8 Daniel Ricciardo 50 + 1:31.3

9 Lando Norris 50 + 1:31.8

10 Esteban Ocon 49 a un giro

11 Valtteri Bottas 49 a un giro

12 Alexander Albon 49 a un giro

13 Yuki Tsunoda 49 a un giro

14 Mick Schumacher 49 a un giro

15 Nicholas Latifi 49 a un giro

16 Lance Stroll 46 a 4 giro (DNF)

17 Kevin Magnussen 31 a 19 giros (DNF)

18 Guanyu Zhou 22 a 28 giros (DNF)

19 Charles Leclerc 19 a 31 giro (DNF)

20 Carlos Sainz Jr 8 a 42 giro (DNF)