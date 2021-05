F1, GP Belgio: ottimismo per le porte aperte a Spa

Secondo il Presidente e Amministratore Delegato del circuito belga, la vaccinazione in Belgio sta andando a gonfie vele, aspetto che sta pian piano abbassando la curva dei contagi.

In più, aspetto da non sottovalutare, la lunghezza del circuito e l’ampiezza delle tribune, potrebbero aiutare il management ad organizzare una gara a porte aperte. In una chiacchierata concessa al quotidiano Algemeen Dagblad, Pierre Wathelet è tornato a parlare della possibilità di ospitare i tifosi durante il Gran Premio del Belgio, appuntamento mondiale previsto a fine agosto.

“I dati sulle vaccinazioni stanno andando molto bene e siamo a maggio, quindi mancano ancora tanti mesi ad agosto”, ha affermato Wathelet. “Abbiamo avuto molte discussioni con il governo nelle ultime settimane e hanno capito che possiamo organizzare una gara a porte aperte senza correre rischi. Il week-end si svolge all’aria aperta e uno dei nostri punti a favore che il nostro circuito si snoda su sette chilometri. Resta ancora molto da fare e preferiamo tenere un approccio cauto, visto che le cose possono cambiare rapidamente, ma c’è speranza”.

OMNISPORT | 14-05-2021 11:51