F1 Gp Brasile, Ferrari, Vasseur si arrende all'evidenza: "Difficile superare Mercedes tra i costruttori"

Terza e ultima gara della tripletta americana per il Mondiale di Formula 1: si corre il Gran Premio del Brasile. La Ferrari è ancora in lotta per il 2° posto nei costruttori, il team principal Fred Vasseur però ammette che non sarà facile rimontare la Mercedes

01-11-2023 16:25

Una delle ultime fatiche, sicuramente quella che chiude tre settimane infernali in territorio americano con altrettante gare consecutive. Continua a scendere il cirus della F1 che dopo aver attraversato il confine del Centro America, da Austin al Messico, si rituffa in pista nel fine settimana stavolta in Sud America. Si corre il Gran Premio del Brasile, terzultima prova di un Mondiale di Formula 1 che oramai ha ancora poco da dire se non definire platonicamente le posizioni di rincalzo alle spalle di Verstappen e Red Bull nei rispettivi campionati.

La Ferrari come al solito tra alti e bassi, tra illusioni e false speranze, approda sullo storico tracciato di Interlagos ancora e sempre a -22 dalla Mercedes nella corsa al secondo posto costruttori. Praticamente con lo stesso gap di una settimana fa prima di Mexico City. Nella testa e nelle parole del team principal Fredric Vasseur c’è sempre la voglia di migliorare, di provare a recuperare il gap dal team di Brackley ma anche al tempo stesso la consapevolezza .

F1, Ferrari in Brasile tra speranze e realismo

La solita Ferrari: veloce in qualifica, meno in gara. Quella che da venerdì scenderà in pista per la tre giorni del Gran Premio del Brasile. Non è un mistero che la monoposto rossa di quest’anno non abbia mai realmente confermato le previsioni della vigilia sulla base delle proprie caratteristiche e di quelle della pista dove si correva, nel bene e nel male. Di certo il problema delle gomme resta, specie con alte temperature.

Se quest’ultima parte di stagione ha visto una Ferrari “animale” da qualifica con diverse pole in cascina, Sainz a Monza e Singapore, Leclerc in Belgio, ad Austin e Messico, dall’altra parte restano cronici i problemi a rendere al meglio con le gomme Pirelli, qualunque essere siano, a parte forse le soft sul giro secco. Anche in Messico la SF23 non è riuscita a sfruttare le hard messe alla seconda ripartenza finendo per l’offrire il fianco alla rimonta di Hamilton finito secondo.

Ferrari in Brasile, Vasseur realista: “Difficile superare Mercedes”

Da Austin al Messico, ora in Brasile, il Team Principal della Ferrari Frédéric Vasseur promette sì battaglia in generale nelle ultime tre gare del Mondiale:

“Arriviamo all’ultima tappa di questa complessa tripletta americana: a San Paolo saremo impegnati nell’ultimo weekend Sprint della stagione, il terzo negli ultimi quattro Gran Premi. Le due gare più recenti, a Austin e Città del Messico, ci hanno visto brillare in qualifica, con due pole position consecutive di Charles e la prima fila tutta Ferrari di domenica scorsa, mentre in gara ci siamo dimostrati ancora vulnerabili agli attacchi dei nostri rivali.”.



L’ex TP dell’Alfa Romeo crede ancora nella rimonta alla Mercedes che dista 22 punti con 3 gare alla fine ma resta anche coi piedi per terra vedendo soprattutto la competitività della scuderia di Brackley nelle ultime gare, specie con un Hamilton in gran forma, quindi quasi alza bandiera bianca:

“Abbiamo comunque portato a casa due podi e siamo stati la squadra che ha raccolto il miglior bottino di punti tra quelle che lottano per il secondo posto, anche se i valori sono molto ravvicinati e appare chiaro come colmare il distacco che ci separa dalla seconda posizione sia sempre molto difficile. Ciò che di sicuro siamo pronti a garantire anche in Brasile è il massimo impegno da parte di tutti noi. Ci aspettiamo che Mercedes sarà molto competitiva”

GP Brasile, torna la Sprint Race: Vasseur promette battaglia

Come ad Austin e a differenza di Mexico City, torna il format della Sprint Race, sarà l’ultima della stagione: ci sarà quindi solo una sessione di prove libere al venerdì seguita dalle qualifiche per definire pole e griglia di partenza della gara della domenica; sabato dedicato alla SR con la qualifica in versione Shootout e la Sprint. Domenica il GP del Brasile. Fred Vasseur promette una Ferrari pronta:

“Dobbiamo continuare a lavorare su noi stessi, a crescere e a migliorare sotto ogni aspetto, in particolar modo nella gestione delle gomme e delle strategie in gara. Carlos e Charles, al pari di tutta la squadra, in Brasile come a Maranello, sono molto motivati: non vogliamo fermarci fino alla bandiera a scacchi di Abu Dhabi.”.

Gp Brasile F1: il programma e gli orari (ora in Italia)

Venerdì 3 novembre

Prove Libere 1: ore 15:30 – 16:30

Qualifiche: ore 19:00 – 20:00

Prove Libere 1: ore 15:30 – 16:30 Qualifiche: ore 19:00 – 20:00 Sabato 4 novembre

Sprint Shootout: 15:00 – 15:44

Sprint Race: 19:30 – 20:30

Sprint Shootout: 15:00 – 15:44 Sprint Race: 19:30 – 20:30 Domenica 5 novembre

Gara: ore 18:00

