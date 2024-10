F1, GP Brasile: Verstappen gela Hamilton ma le vittore Ferrari mettono tutti d'accordo

Lewis Hamilton guarda con molto favore ai progressi della Ferrari, e pure Max Verstappen loda a suo modo la crescita delle rosse, almeno per lo spettacolo in F1. Ma l'olandese poi gela il rivale sul cambio di scuderia

Nella conferenza stampa che apre il fine settimana del GP del Brasile piloti di primissimo piano hanno lodato i progressi della Ferrari. E parliamo di diretti rivali della scuderia di Maranello: ma se in un caso si è trattato di un parere molto interessato visto l’imminente trasferimento da Mercedes alle rosse, ovvero quello espresso da Lewis Hamilton, nell’altro caso non si tratta certo di una opinione così scontata visto che si tratta di quella di Max Verstappen. Che, oltre a lottare con McLaren e con Lando Norris per il titolo, ha incassato assieme a Red Bull un bel colpo dalla crescita di Ferrari.

Hamilton colpito dai progressi Ferrari

Nel corso del media day a Interlagos Hamilton, che per l’occasione omaggerà nel suo amato Brasile Ayrton Senna conducendo la sua monoposto, la McLaren MP4/5B del 1990 (e in vista del biopic del leggendario pilota in arrivo su Netflix), ha commentato lo stato attuale della sua prossima squadra. Dopo aver espresso rammarico sul fatto che Mercedes non sia in lotta per il campionato (“Sapevamo comunque che sarebbe stato difficile sin dall’inizio”), il sette volte campione del mondo ha spiegato: “Sto attento a ciò che mi accade intorno. A inizio stagione Red Bull poteva contare su un secondo di vantaggio, ma poi c’è stato l’incredibile recupero di McLaren e la crescita della Ferrari”. Hamilton ha quindi precisato: “Sono molto colpito dai progressi della Ferrari”.

Verstappen: “La crescita Ferrari è un bene per la F1”

Pure Verstappen, a suo modo, ha lodato la crescita delle rosse. Parlando della rivalità con gli altri e quindi anche con la Ferrari, l’olandese ha affermato: “Mi piacerebbe vincere con molti secondi di vantaggio, ma adesso non è possibile. Con le Ferrari e gli altri team in lotta si possono perdere o guadagnare molti punti: non so se questo possa essere un vantaggio o uno svantaggio per Norris [con cui è reduce dall’ennesima battaglia in pista avvenuta in Messico, dove alla fine ha avuto la peggio Verstappen incassando 20 secondi di penalità, ndr], ma di sicuro questa incertezza e questa lotta così aperta è un bene per la F1. Mi auguro prosegua sempre così”. D’altronde, le rosse possono infastidire McLaren nella corsa al titolo.

“Hamilton in Ferrari? Non mi interessa. Non ho l’ossessione di correre con le rosse”

Parlando invece con la testata Sport Bild, il pilota Red Bull si è mostrato gelido sull’approdo di Hamilton a Maranello: “La cosa non mi ha colpito più di tanto, non mi interessa. Non ho provato alcuna sensazione in merito, a me interessa solo battere ogni pilota su ogni vettura. Che Lewis sia al volante della Ferrari non fa alcuna differenza per me. Capisco comunque l’interesse che si è creato in merito alla sua scelta. Questo è positivo per la F1 e sarà interessante vedere come lui e Leclerc lavoreranno assieme nello stesso team”.

Verstappen ha poi negato il desiderio segreto di correre con le vetture rosse: “Voglio vincere e quindi vorrò sempre la vettura che mi permetterà di farlo, e al momento questa vettura è la Red Bull. Non ho il pensiero della Ferrari che mi assilla. Certo, è un brand notevole che ha ottenuto molti successi in F1″.