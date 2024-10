F1, Gp Brasile 2024: orario, info, dove vederlo in tv. La Ferrari a Interlagos per la tripletta americana

Terzo e ultimo appuntamento del triple header americano: il Gran Premio del Brasile che si corre sul circuito di Interlagos. Si complica la lotta al titolo per Verstappen, la Ferrari insegue il sogno costruttori

Ventunesimo e quart’ultimo appuntamento di un sempre più emozionante Mondiale di Formula 1. Il Circus, reduce dalla doppietta della Ferrari, Leclerc ad Austin e Sainz in Messico domenica scorsa, completa il suo back to back to back oltreoceano a San Paolo dove nel week end si corre il Gran Premio del Brasile.

Sulla mitica pista di Interlagos torna anche la Sprint Race con il penultimo appuntamento della stagione. La corsa al titolo piloti è ancora aperta con Max Verstappen che ha visto ridursi a 47 punti il vantaggio su Lando Norris, mentre nella classifica costruttori la Ferrari dopo i due successi di fila è in scia alla McLaren a soli 29 punti.

Si infiamma la lotta al titolo: penalità per Verstappen

La lotta per il titolo del Mondiale di Formula 1 2024 è incandescente. Max Verstappen, sebbene mantenga il primato in classifica con un vantaggio di 47 punti su Lando Norris a quattro gare dalla fine e con due Sprint ancora da disputare, non naviga in acque tranquille. L’olandese, infatti, deve fare i conti con una serie di insidie che potrebbero mettere in pericolo la sua leadership.

Proprio nel recente Gran Premio del Messico, Verstappen ha dovuto fare i conti con una doppia penalità: i 20 secondi inflitti per i suoi duelli con Norris lo hanno estromesso dal podio e due punti di penalità sulla superlicenza. E non è tutto: si profila un potenziale problema di affidabilità per la sua Power Unit, con la concreta possibilità di una sostituzione dell’ICE in Brasile, che comporterebbe una penalità di cinque posizioni in griglia.

A completare questo scenario di difficoltà, Verstappen non vince da dieci gare e sente la pressione di un Lando Norris agguerrito e in grande forma. Inesistente anche il compagno Sergio Perez. L’inglese della McLaren, galvanizzato da una vettura competitiva e dalle ottime prestazioni recenti, farà di tutto per restare in scia e sfruttare ogni errore o imprevisto del rivale per tentare il sorpasso in classifica.

La Ferrari vuole il titolo costruttori

La Ferrari è protagonista di un buon momento di forma, tenendo alta la concentrazione per il titolo costruttori. Sul fronte piloti, invece, la sfida è più in salita: Charles Leclerc si trova a 71 punti dal leader Verstappen, un distacco difficile da colmare. Eppure, la scuderia di Maranello ha messo in pista una monoposto in costante crescita, come dimostra il bis concesso da Sainz in Messico, decisa a chiudere al meglio questo ultimo appuntamento del triple header.

Il Cavallino Rampante punta con determinazione a mantenere la pressione sulla McLaren nella classifica costruttori, sfruttando il momento positivo dopo gli ottimi risultati ottenuti ad Austin e in Messico. L’obiettivo è replicare questa performance anche a Interlagos, per continuare a inseguire un titolo costruttori che a Maranello manca dal 2008.

Dove vedere il GP del Brasile: diretta tv e streaming

Il Gran Premio del Brasile sul circuito José Carlos Pace (Interlagos) sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport. Tutti gli eventi si potranno seguire anche in streaming su NOW e sull’app Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Da aggiungere, per questa gara, anche la possibilità di vedere su Tv8, in differita le qualifiche e la gara e in diretta la Sprint.

Il programma

Venerdì 1 novembre

Prove Libere 1 ore 15:30

Qualifiche Sprint ore 19:30

Sabato 2 novembre

Sprint ore 15

Qualifiche ore 19

Domenica 3 novembre

Gara ore 18

Il programma su TV8

Sabato 2 novembre

Differita Qualifiche Sprint ore 13

Diretta Sprint Race ore 15

Differita Qualifiche ore 21:30

Domenica 3 novembre