F1 Gp d’Ungheria, il clamoroso incidente ai box di Leclerc. Social impietosi: “Almeno non è colpa della Ferrari”

La Ferrari continua a inseguire anche nel Gp d’Ungheria ma ancora una volta il pilota monegasco è stato autore di un episodio sfortunato: incidente in uscita dai box. E sui social i fan sono scatenati

Un quarto e un quinto posto per le due Ferrari nelle qualifiche del GP d’Ungheria, segnali di crescita da una parte ma allo stesso tempo anche la conferma di essere decisamente lontani dai primi. Norris, Piastri e Verstappen sembrano aver scavato un solco rispetto a tutti gli altri con Sainz e Leclerc che si ritrovano a fare da inseguitori non senza qualche affanno.

Leclerc, il clamoroso incidente ai box

Che non sia un periodo particolarmente fortunato per la Ferrari e in particolar modo per Charles Leclerc lo si era capito e già da un po’ di tempo. Ma nel sabato delle qualifiche all’Hungaroring la conferma arriva nella maniera più inaspettata possibile. Già nella giornata di ieri il pilota monegasco era stato protagonista di uno sfortunato incidente nel corso della seconda sessione di prove libere quando in uscita da Curva 4 è andato a sbattere contro le barriere dovendo chiudere anzitempo la sua giornata.

Oggi la situazione è stata ancora più incredibile, nel corso del Q3 delle qualifiche infatti il ferrarista era pronto per scendere in pista quando si è reso protagonista di un clamoroso incidente quando uscendo dallo stretto box per andare in pit-lane ha colpito il muro con la ruota posteriore e il suo capomeccanico prima gli ha detto di fermarsi e poi lo ha invitato a spegnere il motore. La monoposto è stata riportata all’interno del box dove sono state cambiate di nuovo le gomme.

GP Ungheria, la voglia di Leclerc

Le ultime settimane sono state difficili per Charles Leclerc, i problemi della Ferrari gli hanno impedito di lottare per le prime posizioni, qualche errore di strategia ha fatto il resto e per il monegasco il gruppo di testa si è allontanato verso l’orizzonte. Domani nel Gp ungherese, Charles partirà dalla quinta posizione e proverà a mettere a tacere le molte critiche che gli sono arrivate in queste settimane. Vasseur ha rassicurato riguardo sui progressi fatti nel corso di questo weekend ma al momento è difficile ipotizzare un Cavallino Rampante in corsa per la vittoria.

Leclerc: i social sono inclementi

L’incidente di Leclerc in uscita dal box ha fatto subito il giro dei social e immancabili sono arrivate critiche ma soprattutto tanta ironia sul pilota monegasco. Tra le frasi più ricorrenti c’è stata: “Almeno questa volta non è stata colpa della macchina”. E ancora: “Però pure stavolta riuscirà a dire che è colpa della macchina e dei meccanici della Ferrari”. E ancora: “Grande pilota – scrive Stefania – E da tempo che dico che la Ferrari ha puntato sul cavallo zoppo”. E chissà che nel frattempo Carlos Sainz non se la rida.