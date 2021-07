F1, GP d'Austria: Verstappen padrone delle terze libere, Ferrari nella top 10

Max Verstappen si conferma pienamente a suo agio sul circuito austriaco di Spielberg. L’olandese infatti, dopo la vittoria nel GP di Stiria sula stessa pista la settimana scorsa e il miglior tempo nella prima sessione del venerdì mattina, si è messo davanti a tutti anche nelle terze libere del sabato facendo registrare un 1:04.591 che fa ben sperare la Red Bull in vista delle qualifiche.

Alle sue spalle, le Mercedes hanno confermato di essere la prima scuderia che potrebbe contendere il successo ai rivali austriaci grazie ai tempi di Bottas (2° a 0.538) e Hamilton (3° 0.686), apparsi comunque ancora un gradino sotto rispetto al leader del mondiale.

Quarto, facendo un bel balzo in avanti in termini prestazionali rispetto al venerdì, un buon Pierre Gasly con l’AlphaTauri ma la vera sorpresa della sessione è stata, appena dietro lui, il quinto tempo messo a segno da Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo.

Appena due millesimi più lento del pilota italiano, Carlos Sainz ha portato la Ferrari in sesta posizione, mentre il compagno Charles Leclerc non è riuscito a far meglio del nono crono: la Rossa comunque ha dato segnali incoraggianti in vista del pomeriggio ma tutto dipenderà da quali e come verranno sfruttate le mescole Pirelli dal Cavallino.

Di seguito i risultati completi delle terze libere

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:04.591

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.538

3 Lewis HAMILTON Mercedes +0.686

4 Pierre GASLY AlphaTauri +0.689

5 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +0.754

6 Carlos SAINZ Ferrari +0.756

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.805

8 Fernando ALONSO Alpine +0.843

9 Charles LECLERC Ferrari +0.893

10 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.951

11 Lance STROLL Aston Martin +0.955

12 Yuki TSUNODA AlphaTauri +0.970

13 Esteban OCON Alpine +1.083

14 George RUSSELL Williams +1.103

15 Lando NORRIS McLaren +1.109

16 Daniel RICCIARDO McLaren +1.134

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.156

18 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.487

19 Nicholas LATIFI Williams +1.514

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team +1.698

OMNISPORT | 03-07-2021 13:28