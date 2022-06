F1, GP d'Azerbaijan: Perez 1° nelle prime libere. Leclerc subito dietro

10-06-2022 14:12

Sergio Perez in Red Bull si prende la prima posizione dopo le prime prove libere del GP d’Azerbaijan, che si corre sul tracciato di Baku, ottava prova del Mondiale F1 2022 e quinta prova al di fuori dei confini europei.

Velocissimo il messicano fresco di rinnovo con la scuderia di Milton Keynes, a precedere Charles Leclerc in Ferrari e Max Verstappen in Red Bull.

Red Bull subito in palla, ma la Ferrari è li

Sono solamente le prime prove libere, e come diciamo ieri è troppo presto per avere il quadro completo di tutti i valori in pista. Quello che è comunque sicuro è che anche nel corso di questa fine settimana assisteremo all’ormai classica lotta tra Red Bull e Ferrari.

In questa pista più che partire davanti è fondamentale avere un bell’assetto pre-gara per sfruttare al massimo le due zone DRS. Basandoci però sui valori emersi fino a questo momento, il più veloce è stato il messicano Sergio Perez, che chiude col miglior crono di 1:45.476. Segue da molto vicino la Ferrari del Predestinato Charles Leclerc, che resta però a poco più di un decimo di distanza.

Terzo il campione del mondo in carica e leader della classifica piloti Max Verstappen, distante 334 millesimi dal compagno di box. L’altra Ferrari di Carlos Sainz si ferma al quarto posto con 536 millesimi di ritardo, ma rimane un contender per la vittoria anche in questo GP

Hamilton batte Russell, bene Alpine e AlphaTauri

Subito dopo i primi quattro troviamo l’ottimo Fernando Alonso, davvero forte in questa prima parte di stagione, che riesce a portare la sua Alpine fino in quinta posizione, distante però una vita rispetto ai primi. Il due volte iridato infatti è addirittura a oltre un secondo da Perez. Rrisultato simile all’altra Alpine di Ocon (10° a un secondo e 441 millesimi).

Subito dietro ecco Hamilton, che finalmente arriva davanti al compagno di scuderia George Russell (tempi quasi in fotocopia per i due, con Hamilton più veloce di appena 38 millesimi rispetto Russell).

Buona anche l‘AlphaTauri di Tsunoda (7°) e quella di Gasly (9°). Ancora in grossissima difficoltà la McLaren, con Norris 11° e Ricciardo addirittura 18° davanti solo a una Williams e una Haas.

F1, GP d’Azerbaijan: la classifica dopo le prime prove libere

Di seguito la lista dei tempi dopo le prime prove libere del GP d’Azerbaijan, che si corre sulla pista di Baku:

1 Sergio PEREZ Red Bull Racing1:45.476 4

2 Charles LECLERC Ferrari+0.127 4

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.334 4

4 Carlos SAINZ Ferrari+0.536 4

5 Fernando ALONSO Alpine+1.095 4

6 Lewis HAMILTON Mercedes+1.191 4

7 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.220 3

8 George RUSSELL Mercedes+1.229 5

9 Pierre GASLY AlphaTauri+1.354 2

10 Esteban OCON Alpine+1.441 3

11 Lando NORRIS McLaren+2.215 3

12 Lance STROLL Aston Martin+2.371 4

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.470 3

14 Sebastian VETTEL Aston Martin+2.494 3

15 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+2.602 4

16 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+2.746 5

17 Alexander ALBON Williams+2.943 4

18 Daniel RICCIARDO McLaren+3.334 3

19 Nicholas LATIFI Williams– 1

20 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team– 1