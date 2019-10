F1, gp del Giappone a Suzuka. Diretta-live

Classifica parziale Gran Premio del Giappone (giri totali 53): 1. Bottas; 2. Vettel; 3. Hamilton; 4. Sainz; 5. Albon; 7. Leclerc.

giro 22: HAMILTON AI BOX, gomma gialla. Rientra alle spalle di Vettel

giro 21: Bottas a colpi di giri veloci sta rimontando da Hamilton, Vettel un po’ più lento della Mercedes finnica

giro 20: team radio Merceses: “Bottas farà due soste totali, Hamilton solo una”. Infatti l’inglese resta in pista

giro 19: Vettel supera Sainz ed è 3°

Leclerc supera Giovinazzi ed è 11°

giro 18: BOTTAS AI BOX, si copre dall’undercut la Mercedes. Gomma gialla per il finlandese che può andare fino alla fine

giro 17: VETTEL AI BOX, gomma soft quindi saranno due soste per il tedesco che deve montare anche la gialla

giro 16: due sorpassi in poco più di un giro per Leclerc che ha passato le due Haas di Grosjean e Magnussen, è 12°

giro 15: però Vettel non riesce a tenere il passo di Bottas distante 5″ e sta arrivando Hamilton

SI RITIRA VERSTAPPEN!

giro 14: NESSUNA PENALITA’ PER VETTEL, buona notizia per la Ferrari

Leclerc supera Raikkonen, 14°

giro 13: Bottas ha ora un vantaggio di 3″5 su Vettel

Hamilton ha 1″.7 da Vettel

giro 12: Leclerc supera Kvyat, 15°

giro 11: Leclerc arriva dietro un trenino di piloti in teoria più lenti

giro 10: VETTEL INVESTIGATO PER FALSA PARTENZA!

giro 9: Leclerc ha superato Verstappen, è 16°

giro 8: Bottas ha 2″.5 su Vettel e 5″ su Hamilton

Volato via anche lo specchietto di Leclerc che è 17°

giro 7: intanto non ci sono comunicazioni sul presunto jump start di Vettel che potrebbe essersi salvato

giro 6: anche Norris costretto ai box dopo il contatto subito da Albon

Leclerc ha già rimontato due posizioni, è 18°

giro 5: Albon attacca Norris e lo passa con una bella “spallata”, il pilota McLaren si è lamentato via radio

giro 4: Leclerc è rientrato ultimo, mentre Verstappen è 17°.

Non ci saranno penalità per i due dopo il contatto alla partenza

giro 3: LECLERC AI BOX! Gomma gialla. L’ala della sua Ferrari aveva colpito la Mercedes di Hamilton rompendogli lo specchietto destro

giro 2: intanto giro veloce di Vettel che però ricordiamo dovrebbe essere penalizzato. Si è staccato un pezzo di ala a Leclerc che prova a restare in pista

giro 1: Pasticcio Ferrari subito al via con Vettel che sembra essere partito in anticipo con lo stacco della frizione e rischia ora una penalità. Mentre Leclerc dopo il contatto con Verstappen ha l’ala anteriore danneggiata

PARTITI!!! Bottas ha bruciato le due Ferrari partite lentissime, alla prima curva anche Verstappen ha provato a superare Leclerc ma si è toccato col monegasco e si è girato!

Via al giro di formazione!

Ci siamo! Mancano 5 minuti alla partenza, tra poco giro di formazione e poi ci sarà da divertirsi!!!

Mattia Binotto (team principal Ferrari) ai microfoni di Sky: “I piloti sanno cosa devono fare, l’obiettivo è arrivare alla prima curva con due macchine davanti e possibilmente anche a fine gara”. Sono le 7 mancano 10 minuti alla partenza, sale la tensione a

Alle 6:50 mancano 20 minuti allo start del Gp del Giappone, Vettel è rimasto fino all’ultimo minuto nel suo box a confrontare i dati della telemetria con i suoi ingegneri, il tedesco vuole il bis stagionale dopo Singapore. Ma come finirà alla prima curva con Leclerc dopo le scaramucce in pista e fuori delle ultime gare? Staremo a vedere!

Sono le 6:40 del mattino in Italia, a Suzuka splende il sole, il tifone Hagibis è solo un brutto ricordo, c’è solo un po’ di vento. Le monoposto dopo le prove di partenza in pit lane si sono schierate in griglia di partenza. Speriamo che sia davvero una alba rossa con le due Ferrari in prima fila.

Questa sarà la griglia di partenza del Gran Premio del Giappone

PRIMA FILA

Sebastian Vettel – Ferrari

Charles Leclerc – Ferrari

SECONDA FILA

Valtteri Bottas – Mercedes

Lewis Hamilton – Mercedes

TERZA FILA

Max Verstappen – Red Bull

Alexander Albon – Red Bull

QUARTA FILA

Carlos Sainz – McLaren

Lando Norris – McLaren



QUINTA FILA

Pierre Gasly – Toro Rosso

Romain Grosjean – Haas

SESTA FILA

Antonio Giovinazzi – Alfa Romeo

Lance Stroll – Racing Point

SETTIMA FILA

Kimi Raikkonen – Alfa Romeo

Daniil Kvyat – Toro Rosso

OTTAVA FILA

Nico Hulkenberg – Renault

Daniel Ricciardo – Renault

NONA FILA

Sergio Perez – Racing Point

George Russell – Williams

DECIMA FILA

Kevin Magnussen – Haas

Robert Kubica – Williams

Amici di Virgilio Sport buongiorno, ben svegliati e benvenuti alla diretta live del Gran Premio del Giappone di F1. Tour de force per piloti e non solo a Suzuka dopo lo stravolgimento del programma dovuto al tifone Hagibis. In piena notte in Italia si sono tenute le qualifiche che hanno visto ancora una volta una grande Ferrari conquistare tutta la prima fila e la quinta pole di fila. Ma stavolta sarà Sebastian Vettel a partire davanti a tutti, 57esima pole della carriera per il tedesco che ha battuto il compagno Charles Leclerc reduce da 4 pole consecutive. Mercedes in seconda fila con Valtteri Bottas meglio di Lewis Hamilton davanti alle Red Bull di Verstappen e Albon.

La situazione in classifica piloti F1 2019

La classifica piloti della F1 continua ad essere guidata sempre più autoritariamente da Lewis Hamilton con 322 punti. Il pilota della Mercedes, complice anche la frittata dei ferraristi nell’ultimo gp, ha sferrato il colpo mortale al mondiale. Adesso le distanze dal suo compagno di squadra Valtteri Bottas sono diventate 73: il finlandese è infatti secondo con 249 punti. Terzo il ferrarista Leclerc che nonostante le ultime due “strane” sconfitte sembra essere in grandissima condizione e promette battaglia pure nel paese del Sol levante. Quarto Max Verstappen a 212 punti e quinto l’altro pilota in rosso cioè il tedesco Vettel che di punti ne ha raccolti solo 194. La classifica costruttori vede nettissimamente avanti la Mercedes con 571 punti; la Ferrari è lontanissima a 409 punti, mentre la Red Bull è terza con 311 punti.

Caratteristiche del circuito di Suzuka

Il Gp del Giappone si disputa sul circuito di Suzuka. Si tratta di un tracciato di 5800 metri, per il quale sono previsti 53 giri. Il percorso si snoda su 18 curve alternando tratti di alta velocità a tratti più guidati e difficili, con diversi dislivelli altimetrici. I punti più interessanti sono: il tratto iniziale con una serie di curve rapida successione ad “S”e la Spoon Curve, curva a semicerchio a raggio costante in contropendenza e infine la chicane finale. Il cambio e i freni non dovrebbero essere particolarmente sollecitati, mentre si prevedono consumi di carburante notevoli e di gomme. A questo proposito le scuderie sono state dotate delle mescole più dure del lotto Pirelli.

VIRGILIO SPORT | 13-10-2019 06:10