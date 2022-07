F1, GP di Francia: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

22-07-2022 17:35

Questo fine settimana torna lo spettacolo della F1 sul circuito francese di Paul Ricard, a pochi chilometri dalla Costa Azzurra. Sarà una grande occasione per la Ferrari di Charles Leclerc, ma anche di Carlos Sainz, per rosicchiare punti a Max Verstappen, attuale leader del Mondiale.

GP di Francia: le caratteristiche del circuito

Il tracciato del Paul Ricard è stato costruito a Le Castellet, in Francia, a pochi Km della Costa Azzurra. Nella sua storia ha preso parte a ben quindici edizioni del GP di Francia, la prima volta nel 1971, la cui vittoria andò a Sir Jackie Stewart sulla Tyrrell.

Dopo una lunga assenza, il Circus della F1 è tornato sul tracciato francese lo scorso anno, riportando in calendario uno dei grandi classici del Mondiale.

Il Paul Ricard è uno dei circuiti favoriti dalle scuderie di varie categorie per testare le proprie monoposto, dato che il suo layout è veramente difficile e presenta curve ad alta, media e bassa velocità. Il tracciato si completa di 15 curve e nella configurazione usata dalla F1 è lungo 5,8 chilometri.

Uno dei punti più famosi del tracciato di Le Castellet è ovviamente la curva Signes che si guida in pieno a 290 km/h: un tempo, qui i giornalisti si riunivano per capire chi andava più veloce degli altri.

Saranno 53 giri per 309 km di lunghezza totale.

I favoriti del GP di Francia: ancora lotta Verstappen-Leclerc

Quasi sicuramente rivedremo ancora una volta una lotta in pista tra il monegasco Chalres Leclerc e l’olandese Max Verstappen. L’alfiere Red Bull, campione del mondo in carica, ha una monoposto tutto sommato più completa nel pacchetto prestazioni-affidabilità, ma abbiamo visto ache la Rossa è più veloce in termini assoluti, una macchina migliore quando non si rompe.

Fondamentali saranno Carlos Sainz e Sergio Perez, entrambi in rampa di lancio e desiderosi di farsi trovare pronti ad ogni occasione. Mina vagante e impazzita sarà la Merceses più della McLaren, con Russell stabilmente in top-5 e Hamilton capace di qualunque scherzo nel corso dei tre giorni.

Date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 22 luglio

Ore 14: F1 – prove libere 1

Ore 17: F1 – prove libere 2

Sabato 23 luglio

Ore 13: F1 – prove libere 3

Ore 16: F1 – qualifiche

Domenica 24 luglio

Ore 15: F1 – gara

Chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Di seguito la programmazione sui vari canali e piattaforme (SkyGo e NOW TV per lo streaming):

Venerdì 22 luglio

Ore 14: F1 – prove libere 1, Sky Sport F1

Ore 17: F1 – prove libere 2 Sky Sport. F1

Sabato 23 luglio

Ore 13: F1 – prove libere 3 Sky Sport F1

Ore 16: F1 – qualifiche (live anche su TV8)

Domenica 24 luglio

Ore 15: F1 – gara (live anche su TV8)