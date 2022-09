F1, Gp di Monza: sentite Verstappen! Quasi 'snobba' le Ferrari

09-09-2022 20:48

“La Ferrari è stata la più veloce? Non sono preoccupato“. Diretto, freddo forse addirittura glaciale: Max Verstappen commenta così le prove libere del Gran Premio di Monza che hanno visto il Cavallino essere il più veloce di tutti sia nella prima che nella seconda sessione. “Abbiamo ancora alcune cose da ottimizzare, ma nel long run siamo andati bene: è quella la cosa più importante per noi” ha sottolineato, a Sky Sport, il campione del Mondo.

Verstappen, il ritardo dalla Ferrari e la penalità in gara

Max Verstappen, nella prima sessione delle prove libere, ha chiuso in quinta posizione con il tempo di 1’22″840, staccato di quasi quattro decimi da Charles Leclerc che ha fatto registrare il giro più veloce con 1’22″410. Nella seconda sessione, il pilota della Red Bull ha migliorato il suo tempo di quasi sei decimi, chiudendo in seconda posizione con 1’21″807. Il primo posto l’ha ottenuto Carlos Sainz: la sua Ferrari ha percorso i 5.793 metri del circuito di Monza in 1’21″664. “La macchina è andata piuttosto bene – ha ripreso Verstappen nel corso dell’intervista -: abbiamo provato alcune cose sia nelle prove libere uno, sia nelle prove libere due per capire se si poteva fare qualcosa di meglio, qualcuna ha funzionato mentre altre no. Abbiamo provato il passo gara visto che avremo una penalità, però direi tutto abbasta ok”. La penalità, appunto. Il leader del Mondiale dovrà infatti scontare cinque posizioni in griglia per il cambio del motore endotermico.

La speranza di Charles Leclerc: “Posso giocarmi la pole”

Charles Leclerc è soddisfatto della sua Ferrari: “Sono contento delle prime sensazioni che ho avuto dalla macchina. Pensavamo – ha detto il monegasco a Sky Sport – di avere più problemi dopo quanto accaduto a Spa, perché le caratteristiche della pista sono simili. Invece, devo dire che mi sono trovato bene alla guida, specialmente sul passo gara”. Leclerc si è poi sbilanciato in vista delle qualifiche di domani, sabato 10 settembre (ore 16): “Ho la possibilità di giocarmi la pole e non guardo tanto a chi avrà le penalità. Tuttavia – ha concluso – l’obiettivo sarà essere veloci soprattutto in gara per massimizzare il risultato”. Il monegasco, nella prima sessione di prove libere, ha chiuso in 1’22″410 per poi migliorarsi, nella seconda parte, di quasi sei decimi (facendo registrare un incoraggiante 1’21″857).

Mekies: “Buon punto di partenza per il weekend”

Il direttore della scuderia Ferrari, Laurent Mekies, commenta così il primo giorno a Monza: “Non abbiamo più quel vantaggio competitivo della prima parte della stagione, quindi è una lotta più difficile. La cosa più importante per noi oggi, su una pista particolare, a basso carico, era – ha spiegato a Sky Sport – riuscire a trovare la giusta fiducia. Il punto di partenza è stato positivo. C’è stato un buon feeling dei due piloti dall’inizio della sessione. Poi, visto che Carlos (Sainz, ndr), partirà in fondo abbiamo provato a fare un uso più largo possibile delle gomme”. Sì, perché lo spagnolo – a cui sarà sostituito il motore come annunciato già ieri, giovedì 8 settembre, dal team principal, Mattia Binotto – comunque andranno le qualifiche di domani, partirà dal fondo della griglia.

Hamilton ‘scommette’ sulle Ferrari

“Visto il passo gara penso che siamo vicini alle Red Bull. Le Ferrari sembrano più avanti” ha detto Lewis Hamilton. “Si annuncia – ha aggiunto Hamilton a Sky Sports Uk – un prosieguo di weekend non semplice. Dovremo lavorare parecchio”. Come se non bastasse, il ‘Re Nero’ partirà dal fondo dello schieramento (come Sainz) a causa della parziale rottura del motore riportata durante il Gran Premio d’Olanda. “Abbiamo apportato alcune modifiche all’assetto, niente di clamoroso, ma in qualche modo siamo andati molto più lentamente. Oppure si può invertire la frase e dire che – ha sottolineato ancora Hamilton – gli altri sono andati molto più veloci”.