09-09-2022 16:00

La Ferrari ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia. A Monza Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno fatto segnare il primo e il secondo tempo, davanti alle Mercedes e al leader del Mondiale Max Verstappen.

Per il pilota della Red Bull è arrivata una brutta notizia: sarà penalizzato per la sostituzione di una componente del motore.

F1, Gp d’Italia: Ferrari davanti a tutti

Una buona Ferrari ha messo subito sul tavolo le sue carte: Charles Leclerc è stato il più rapido con il crono di 1’22″410, davanti al compagno di squadra Carlos Sainz e alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.

Quindi il campione del mondo Max Verstappen, nei dieci anche le due Alpine di Esteban Ocon e Fernando Alonso, l’Alpha Tauri di Yuki Tsunoda, l’Alfa Romeo di Valtteri Bottas e la McLaren di Daniel Ricciardo.

In pista a Monza anche Antonio Giovinazzi, sulla Haas: il pilota italiano ha sostituito per questa sessione Mick Schumacher, come da accordo tra il team statunitense e la Ferrari. La scuderia di Maranello è stata positiva soprattutto con la gomma soft, con cui ha fatto il tempo, ma la Red Bull è apparsa nettamente superiore con la mescola dura.

F1: a Monza pioggia di penalizzazioni

La notizia del giorno a Monza è la nuova penalità di Max Verstappen. A sorpresa, il pilota olandese partirà con una penalizzazione di cinque posizioni in griglia per la sostituzione del motore a combustione interna. Verstappen aveva cambiato il suo motore totalmente in Belgio, ed è stato costretto ora a sostituire alcune componenti dopo appena due gare.

Verstappen spera ora di recuperare sfruttando i lunghi rettilinei dell’Autodromo, ma il suo weekend in Italia certo non è iniziato nel migliore dei modi. L’olandese non è l’unico ad essere stato retrocesso in griglia di partenza: altri sei piloti partiranno con la zavorra delle penalità.

Lewis Hamilton (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo) partiranno tutti da fondo griglia a causa della sostituzione della power unit. Penalità anche per Yuki Tsunoda (quinta reprimenda), e Mick Schumacher (sostituzione cambio).

F1, Gp Monza: prime libere

1 Charles LECLERC Ferrari1:22.410

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.077

3 George RUSSELL Mercedes+0.279

4 Lewis HAMILTON Mercedes+0.421

5 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.430

6 Esteban OCON Alpine+0.665

7 Fernando ALONSO Alpine+0.689

8 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.850

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+0.984

10 Daniel RICCIARDO McLaren+1.101

11 Alexander ALBON Williams+1.119

12 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.160

13 Pierre GASLY AlphaTauri+1.230

14 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.251

15 Lance STROLL Aston Martin+1.278

16 Lando NORRIS McLaren+1.446

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.596

18 Antonio GIOVINAZZI Haas F1 Team+1.907

19 Nyck DE VRIES Aston Martin+2.321

20 Nicholas LATIFI Williams+2.531