F1, GP d'Italia a Monza: tutti gli orari e dove vederlo in TV su Sky e TV8

09-09-2022 12:00

Per la Formula 1 è arrivato il tanto atteso momento del Gran Premio d’Italia, sullo storico circuito di Monza. I piloti scenderanno in pista per il 16° dei 22 appuntamenti del Mondiale 2022, la terza gara consecutiva dopo quelle di Belgio e Olanda. È la corsa di casa per la Ferrari.

Il Cavallino non ci arriva però nel migliore dei modi, con Charles Leclerc scivolato a 109 punti di ritardo da Max Verstappen, dominatore sia a Spa che a Zandvoort. Carlos Sainz dovrà invece rimontare con una nuova power unit dal fondo della griglia di partenza.

I favoriti del GP d’Italia: la Ferrari ci vuole provare, ma la Red Bull può volare ancora

È normale pensare che la Ferrari voglia fare davvero bene nella gara di casa e magari puntare anche al massimo, con il successo che manca dalla doppietta di inizio luglio: Sainz a Silverstone, Leclerc al Red Bull Ring. Proprio la Red Bull è la grande favorita per la vittoria sulla pista veloce di Monza nel GP d’Italia.

Un po’ perché il buon Verstappen arriva da quattro vittorie consecutive, tra cui il dominio nelle ultime due di Belgio e Olanda, considerando che a Spa partiva 14° e che a Zandvoort aveva tutto il pubblico dalla sua. E poi perché la Red Bull quest’anno è stata la migliore sui lunghi rettilinei con la velocità di punta più alta.

L’olandese è poi in uno stato di grazia con i 109 punti di vantaggio in campionato che lo possono portare al titolo già tra poche settimane. La Ferrari ci potrà provare con il solo Leclerc, tornato sul podio in Olanda, dato che Sainz non avrà un compito facile in gara e dovrà passare diverse macchine dal fondo della griglia.

Il buon Leclerc lotterà così con Verstappen, l’altra Red Bull di Sergio Perez e con la Mercedes di George Russell. Le Frecce d’Argento sono andate benissimo nell’ultima gara e il giovane inglese vuole la prima vittoria. Motore nuovo per Lewis Hamilton, che sarà costretto così a fare una gara di rimonta come Sainz.

Le caratteristiche del circuito di Monza

Il tracciato si trova a circa 20 km a nord-est di Milano, e ha sempre ospitato un GP di Formula 1 dal primo campionato del 1950 con la sola eccezione del 1980. La pista di Monza, costruita nel 1922, festeggia quest’anno il suo centenario ed è apprezzato dai piloti per la sua velocità media altissima.

Con una lunghezza di 5.793 metri sul circuito brianzolo si disputeranno in gara 53 giri. 11 le curve, di cui sette a destra e quattro a sinistra. Il rettilineo dei box è quello più lungo, più di un chilometro, e va dalla Parabolica alla Prima Variante, una stretta destra-sinistra teatro dell’incidente dello scorso anno fra i due protagonisti dello scorso mondiale Hamilton e Verstappen.

Dopo la chicane la veloce Curva Grande verso destra, detta anche Curva Biassono, sempre in pieno. Quindi la Seconda Variante, quella della Roggia. Un’altra sinistra-destra stretta teatro di molti duelli riavvicinati, come quello di Leclerc con Hamilton nella gara poi vinta dal ferrarista nel 2019. La pista gira così per le due Curve di Lesmo verso destra, con la seconda che immette su un nuovo rettilineo.

La parte finale del circuito parte con la Variante Ascari, una velocissima sinistra-destra-sinistra che immette i piloti nel rettilineo parallelo a quello dei box. Quindi l’ultima curva, la Parabolica, dedicata dal 2021 a Michele Alboreto. Una lunga destra dove è importante uscire bene per tornare sul rettilineo principale.

Gp d’Italia: date e orari di prove, qualifiche e gara, dove vederla in TV e in streaming

Questo il programma del weekend del GP d’Italia:

Venerdì 9 settembre

Ore 14: Prove Libere 1

Ore 17: Prove Libere 2

Sabato 10 settembre

Ore 13: Prove Libere 3

Ore 16: Qualifiche

Domenica 11 settembre

Ore 15: Gara

GP d’Italia: chi trasmette in TV e in streaming l’evento, live e in differita

Il GP d’Italia verrà trasmesso su Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite) e in diretta streaming su Sky Go e su Now Tv. Gara in diretta anche su Sky Sport Uno HD (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). Qualifiche e gara in diretta streaming anche su skysport.it. Diretta di qualifiche e gara anche su TV8.

Orari di Sky Sport F1 (in diretta)

Venerdì 9 settembre

Ore 14: Prove Libere 1

Ore 17: Prove Libere 2

Sabato 10 settembre

Ore 13: Prove Libere 3

Ore 16: Qualifiche

Domenica 11 settembre

Ore 15: Gara

Orari TV8 (diretta)

Sabato 10 settembre

Ore 16: qualifiche

Domenica 11 settembre

Ore 15: gara