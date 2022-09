F1, GP d'Olanda: Verstappen vince ancora in casa, 2° Russell, poi Leclerc

04-09-2022 16:53

Il Gran Premio d’Olanda, che si è corso sulla pista di Zandvoort, a 40 km da Amsterdam, 15° appuntamento del Mondiale F1 2022, viene vinto da Super Max Verstrappen, che domina il suo GP di casa davanti a una marea Oranje che lo ha accompagnato per tutto il fine settimana.

Secondo successo consecutivo per Verstappen davanti al proprio pubblico, quarta vittoria consecutiva in questa stagione, 30° primo posto in carriera a 24 anni. Mostruoso Max, che sceso dalla macchina festeggia come se nulla fosse, con una calma sovrumana che solo i piloti F1 possono avere.

Secondo un grandissimo George Russell, che nel finale si macchia di un atto di lesa mestà andando a superare Lewis Hamilton in rettilineo, col britannico sette volte iridato indemoniato in team radio. Mercedes che si è giocata la vittoria per una parte di gara, andando però a sprecare tutto sbagliando la strategia finale.

Al terzo posto un Charles Leclerc che, a dire la verità, non poteva fare di più. Un po’ di sfortuna con una safety car alla fine non arrivata che avrebbe potuto avvantaggiarlo, ma oggi Verstappen volava davvero, sarebbe stato quasi impossibile prenderlo. Quando Red Bull spalanca l’ala e attiva il DRS, quest’anno è imprendibile.

Quinto posto un Sergio Perez gagliardo, poi Alonso, Norris e Carlos Sainz. Oggi è lo spagnolo a incappare nei problemi del box Ferrari, che in un modo o nell’altro ci sono sempre. Oggi un pit stop di 12 secondi per un problema alla posteriore sinistra incredibile.

Chiudono la top-10 Ocon e Stroll.

L’ordine di arrivo del GP d’Olanda e relativi distacchi

1 Max Verstappen 72

2 George Russell 72 + 4.0

3 Charles Leclerc 72 + 10.9

4 Lewis Hamilton 72 + 13.0

5 Sergio Pérez 72 + 18.1

6 Fernando Alonso 72 + 18.7

7 Lando Norris 72 + 19.3

8 Carlos Sainz Jr 72 + 20.9

9 Esteban Ocon 72 + 21.1

10 Lance Stroll 72 + 22.4

11 Pierre Gasly 72 + 27.0

12 Alexander Albon 72 + 30.3

13 Mick Schumacher 72 + 33.0

14 Sebastian Vettel 72 + 36.0

15 Kevin Magnussen 72 + 36.9

16 Guanyu Zhou 72 + 37.3

17 Daniel Ricciardo 72 + 37.8

18 Nicholas Latifi 71

19 Valtteri Bottas 54 a 17 giros (DNF)

20 Yuki Tsunoda 52 a 19 giros (DNF