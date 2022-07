F1, GP d'Ungheria: la strategia Ferrari per le qualifiche in caso di pioggia

29-07-2022 20:28

Nelle due sessioni di prove libere odierne sull’Hungaroring la Ferrari, pioggia permettendo, ha confermato di essere la grande favorita del Gran Premio d’Ungheria per qualifiche e gara. Carlos Sainz ha infatti fatto segnare il miglior tempo nella prima sessione, Charles Leclerc nella seconda. Ecco le loro dichiarazioni sul sito ufficiale della F1 a fine giornata.

“È stata una giornata molto produttiva, ho cambiato molte cose sulla mia macchina ha detto Leclerc -. “Le FP1 sono state piuttosto complicate, nelle FP2 abbiamo preso un’altra strada confidando di aver fatto il lavoro giusto per domenica. Sembra che domani pioverà, quindi dobbiamo essere al top e ovviamente mettere le gomme giuste al momento giusto, che è sempre un cosa difficile ogni volta che piove. Questa sarà la nostra priorità principale, ma speriamo che se riusciremo a metterli al momento giusto, avremo comunque questo vantaggio”.

“Di sicuro, appena uscito dai box nelle FP1, mi sono sentito molto a mio agio, molto contento del bilanciamento della macchina, ma ovviamente senti sempre che ci sono cose da migliorare, cose da trovare – ha aggiunto Sainz -. “Abbiamo provato un paio di diverse direzioni di assetto nelle FP2, il che ci ha fatto perdere un po’ di fiducia nelle prestazioni, ma sappiamo esattamente perché e per domani e domenica crediamo di poter tornare dove eravamo nelle FP1 ed essere un po’ più competitivi. È stato difficile ma oggi è stata una buona giornata per testare alcune cose poiché le condizioni sono state molto stabili per tutta la giornata. E siamo decisamente riusciti a dissipare un paio di dubbi sulla direzione da seguire per tutto il weekend e sì, penso che sia stato un venerdì molto interessante. Chiamiamolo un giorno di test, no? E per domani e domenica metteremo tutto ciò che pensiamo sia più competitivo”.