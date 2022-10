F1, GP Messico: Alonso sbotta con Alpine dopo l'ennesimo motore in fumo

31-10-2022 15:14

La stagione disgraziata di Fernando Alonso è continuata anche in Messico. In un 2022 ricco di grandi prestazioni, il pilota spagnolo è stato fermato diverse volte dai problemi di affidabilità della sua Alpine. Così come accaduto nell’ultima gara, quando era settimo a otto giri dal traguardo. Ne mancano ora due, Brasile e Abu Dhabi, prima del suo trasferimento in Aston Martin.

Un altro ritiro per Alonso

Il due volte campione del mondo stava facendo un’ottima gara a Città del Messico ed era il migliore del gruppo dietro i tre top team Red Bull, Mercedes e Ferrari. Alonso poteva avere molti più punti quest’anno, invece è nono in classifica a quota 71, a -11 dal compagno di squadra Esteban Ocon.

Dopo la gara, Alonso è stato molto duro con l’Alpine: “Ci sono sempre problemi di affidabilità per la numero 14. A 20 giri dalla fine ho perso un cilindro, ho corso con cinque. Ero 20 secondi davanti alle McLaren e al mio compagno di squadra. Penso che la gara fino a quel punto sia stata eccezionale“.

I punti persi dallo spagnolo

Alonso ha sbottato nei confronti del team: “Quest’anno ho perso 60 punti, più questi sei siamo a 66 – così lo spagnolo -. Il motore non riesce a finire le gare, non può essere solo cattiva sorte quando devi sostituire sei o sette motori. Credo che dovranno lavorare in Alpine il prossimo inverno, forse non troppo“.

“Penso di aver rotto cinque motori quest’anno, poi il problema in Australia in qualifica, in Austria non sono nemmeno partito – ha voluto aggiungere Alonso -. Su 20 gare più o meno nel 50% di esse non abbiamo ottenuto i punti che meritavamo. Non possiamo farci più nulla adesso“.

Il futuro è in Aston Martin

Questi continui ritiri per problemi di affidabilità hanno ricordato ad Alonso i brutti tempi in McLaren con i motori Honda: “Al primo anno con loro subimmo qualcosa come 72 posizioni di penalità in griglia a fine anno. Allora si fermavano entrambe le macchine, quest’anno è solo la numero 14“.

Adesso l’asturiano vuole solo completare la sua seconda stagione dal ritorno in Formula 1 prima di addentrarsi nella nuova avventura in Aston Martin. Vettura che proverà già martedì 22 novembre nei test di Abu Dhabi dopo l’ultima gara di questo Mondiale.