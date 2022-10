30-10-2022 22:48

Il campione del mondo della F1 2022 Max Verstappen vince senza grossi problemi il Gran Premio del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale, vincendo davanti a un grande Lewis Hamilton, sempre grande nel gestire le gomme, e al compagno di squadra Sergio Perez.

Ottima gara di Russell, non pervenute le Ferrari, protagoniste di una gara anonima. Sainz 5°, Leclerc 6°, e oggi era il massimo, con la Rossa che ora sembra ormai essere diventata la terza macchina del lotto dietro a Red Bull e Mercedes.

Verstappen vince la 14° gara della sua stagione ed entra nella storia: nessuno ha mai vinto questo numero di gare in una sola stagione. Super Max imprendibile, Red Bull astronave vera.

Verstappen nella storia, la Red Bull è troppo superiore alle altreen 14.

Oggi Max Verstappen non ha avuto assolutamente nel vincere il Gran Premio del Messico. L’Olandese Volante parte davanti e arriva davanti. “In carrozza” si diceva un tempo, e oggi è stato davvero così, la Red Bull non ha davvero rivali al momento.

Verstappen nella storia della F1 per numero di Gran Premi vinti in una singola stagione: Super Max precede ora la leggenda Michael Schumacher, che nel 2004 vinse 13 gare con 8 pole e Sebastian Vettel nel 2013, con 13 vittorie e 9 pole.

Altre statistiche impressionanti per Verstappen: 19° gara a podio consecutiva e 6° sequenza di tutti i tempi, 34° vittoria in carriera, la 4° in Messico: unico pilota con più di due vittorie all’Hermanos Rodriguez.

Secondo Lewis Hamilton, davvero pazzesco a montare la bianca mai provata. Lewis tenterà nelle ultime due gare, ma ancora di più nel 2023, a dare fastidio all’astronave di Milton Keynes. Questo inoltre sarà il 190° podio in carriera e l’ottavo quest’anno.

Terza posizione per Sergio Perez nel GP di casa, a dimostrazione dello strapotere Red Bull. Per la Scuderia di Milton Keynes si tratta della 9° gara a podio consecutiva e della 16° vittoria stagionale: 2° valore di tutti i tempi al pari della Mercedes nel 2014 e 2015.

Russell primo degli umani, Sainz e Leclerc molto più che lontani

L’unica pecca di George Russell è quella di essere sorpassato in partenza dal compagno di squadra Lewis Hamilton. Per il resto compie un’ottima gara, questa volta però battuto da Lewis. Finisce quarto, ed è la posizione che oggi si merita. Più di così, non avendo ancora ne il talento ne l’esperienza del Re Nero ne la macchina di Perez e Verstappen, non poteva fare.

Capitolo Ferrari, e al momento c’è poco da dire. I meccanici commettono un altro piccolo errore sul primo più stop di Leclerc, ma le posizioni dei due compagni di squadra rimangono quasi sempre cristallizzate. Poco da dire, semplicemente la macchina non è minimamente all’altezza, al momento, di lottare per le vere posizioni.

Settimo Ricciardo, poi Ocon, Norris e Bottas. Peccato davvero per quanto successo ad Alonso, con una buona macchina oggi e veramente motivato ma costretto al ritiro. La sua immagine appoggiato desolato alle gomme di protezione è un’immagine fortissima di amore per questo sport.

F1, Gp Messico: l’ordine di arrivo

Questo l’ordine di arrivo finale del Gran Premio del Messico, terzultimo appuntamento del Mondiale F1 2022:

1. VERSTAPPEN Max (Red Bull)

2. HAMILTON Lewis (Mercedes)

3. PEREZ Sergio (Red Bull)

4. RUSSELL George (Mercedes)

5. SAINZ Carlos (Ferrari)

6. LECLERC Charles (Ferrari)

7. RICCIARDO Daniel (McLaren)

8. OCON Esteban (Alpine)

9. NORRIS Lando (McLaren)

10. BOTTAS Valtteri (Alfa Romeo)

11. GASLY Pierre (Alpha Tauri)

12. ALBON Alex (Williams)

13. ZHOU Guanyu (Alfa Romeo)

14. VETTEL Sebastian (Aston Martin)

15. STROLL Lance (Aston Martin)

16. SCHUMACHER Mick (Haas)

17. MAGNUSSEN Kevin (Haas)

18. LATIFI Nicolas (Williams)

RIT. ALONSO Fernando (Alpine)

RIT. TSUNODA Yuki (Alpha Tauri)

Questa invece la nuova classifica piloti aggiornata al GP del Messico:

1 Max Verstappen Red Bull 416

2 Sergio Perez Red Bull 280

3 Charles Leclerc Ferrari 275

4 George Russell Mercedes 231

5 Lewis Hamilton Mercedes 216

6 Carlos Sainz Ferrari 212

7 Lando Norris McLaren 111

8 Esteban Ocon Alpine 82

9 Fernando Alonso Alpine 71

10 Valtteri Bottas Alfa Romeo 47

11 Sebastian Vettel Aston Martin 36

12 Daniel Ricciardo McLaren 35

13 Kevin Magnussen Haas 24

14 Pierre Gasly AlphaTauri 23

15 Lance Stroll Aston Martin 13

16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 12

17 Mick Schumacher Haas 12

18 Guanyu Zhou Alfa Romeo 6

19 Alexander Albon Williams 4

20 Nicholas Latifi Williams 2

21 Nyck de Vries Williams 2

22 Nico Hülkenberg Aston Martin 0