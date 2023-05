F1, GP Monaco pagelle: Verstappen è anfibio, Alonso perde un'occasione. Sainz e Leclerc allo sbando

L'acqua non solo ha bagnato e reso più vivace il Gran Premio di Monaco ma anche annacquato le possibilità di reazione della Ferrari alla deriva con Sainz e Leclerc. Straripante Verstappen, bravo Alonso, sorpresa Ocon. Perez delusione. Le nostre pagelle

28-05-2023 17:18

Giornalista multimediale che racconta tutto quello che vede, dallo sport allo spettacolo, in qualsiasi formato: radio, tv, web, carta stampata, c’è di tutto nella sua esperienza. Per Virgilio Sport segue i Motori, il Calcio e i suoi protagonisti, sempre con occhio critico e a volte… spietato

Un sontuoso Max Verstappen ha dominato le stradine di Monte Carlo e pure la pioggia andando a vincere da par suo il Gran Premio di Monaco, settima prova del Mondiale di Formula 1 2023. Alle sue spalle il solito intramontabile Fernando Alonso e un sorprendente Esteban Ocon con la Alpha Tauri. E se le Mercedes si sono difese arrivando ai piedi del podio, ancora alla deriva Ferrari con Leclerc e Sainz che si sono persi dopo il cambio gomme (sbagliato) sul bagnato. Li ritroveremo sicuramente tra i “top e flop” di giornata con le nostre pagelle rigorosamente cittadine da Monte Carlo.

F1, pagelle Gran Premio di Monaco

Max Verstappen (Red Bull) 10 e lode! Semplicemente perfetto il ragazzo bi-campione del mondo e lo dimostra con una qualifica perfetta e una conduzione di gara da pilota navigato manco avesse capelli e barba bianca. Impressionante la sua pole e la sua gestione del pericolo sul bagnato. Anfibio.

Semplicemente perfetto il ragazzo bi-campione del mondo e lo dimostra con una qualifica perfetta e una conduzione di gara da pilota navigato manco avesse capelli e barba bianca. Impressionante la sua pole e la sua gestione del pericolo sul bagnato. Anfibio. Fernando Alonso 8 – Aston Martin 4 : Saremmo voluti essere nel box dello spagnolo per vedere e sentire le pareti vibrare per la chiamata sbagliata che ha fatto perdere a lui e al team la chance di vittoria. Forza Nando, riprovaci! Intanto ha cambiato registro: podio sì, ma 2°. Dai che la vittoria arriverà prima o poi.

: Saremmo voluti essere nel box dello spagnolo per vedere e sentire le pareti vibrare per la chiamata sbagliata che ha fatto perdere a lui e al team la chance di vittoria. Forza Nando, riprovaci! Intanto ha cambiato registro: podio sì, ma 2°. Dai che la vittoria arriverà prima o poi. Esteban Ocon (Alpine) 9 : semplicemente magnifique! Dal sabato alla domenica non ha sbagliato niente sto francesino che si è preso il podio respingendo gli attacchi della Ferrari prima e della Mercedes poi. Complimenti a lui.

: semplicemente magnifique! Dal sabato alla domenica non ha sbagliato niente sto francesino che si è preso il podio respingendo gli attacchi della Ferrari prima e della Mercedes poi. Complimenti a lui. Carlos Sainz 5: gli manca sempre qualcosa, al di là delle pecche della Ferrari. Nel momento decisivo della pioggia va lungo gettando alle ortiche il podio, la chiamata sbaglia del team fa il resto. Non ne va mai bene una. Calimero…

gli manca sempre qualcosa, al di là delle pecche della Ferrari. Nel momento decisivo della pioggia va lungo gettando alle ortiche il podio, la chiamata sbaglia del team fa il resto. Non ne va mai bene una. Calimero… Lewis Hamilton (Mercedes) 7 : la zampata del campione c’è sempre: parte 6°, arriva 4° a un passo dal podio con tanto di giro veloce. A Monaco non è sempre facile. Al momento non può fare di più. Alla Ferrari? Al posto di Sainz? Dove si deve firmare?

: la zampata del campione c’è sempre: parte 6°, arriva 4° a un passo dal podio con tanto di giro veloce. A Monaco non è sempre facile. Al momento non può fare di più. Alla Ferrari? Al posto di Sainz? Dove si deve firmare? Charles Leclerc (Ferrari) 4 : becca pure meno di Sainz nonostante gli sia arrivato davanti. Non ha mai il passo, come a Miami. Gli manca qualcosa, al di là degli errori, copiosi oramai del team. Cosa ti succede Carletto? Saran tutte ste voci addio?

: becca pure meno di Sainz nonostante gli sia arrivato davanti. Non ha mai il passo, come a Miami. Gli manca qualcosa, al di là degli errori, copiosi oramai del team. Cosa ti succede Carletto? Saran tutte ste voci addio? Logan Sargeant (Williams) 4 : qualcuno l’ha visto ancora là girare lentamente per le stradine di Monte Carlo a godersi la gita nel Principato. Ha il merito di aver alzato la media dei sorpassi a Monaco, quelli subiti.

: qualcuno l’ha visto ancora là girare lentamente per le stradine di Monte Carlo a godersi la gita nel Principato. Ha il merito di aver alzato la media dei sorpassi a Monaco, quelli subiti. Kevin Magnussen (Haas) 7 : si è messo lì a fare a sportellate con tutti senza guardare in faccia a nessuno. Il voto è più per gli ingegneri e i meccanici che gli hanno costruito la Haas, indistruttibile! Tanto che ha voluto continuare con le gomme d’asciutto pure sul bagnato. Mito

: si è messo lì a fare a sportellate con tutti senza guardare in faccia a nessuno. Il voto è più per gli ingegneri e i meccanici che gli hanno costruito la Haas, indistruttibile! Tanto che ha voluto continuare con le gomme d’asciutto pure sul bagnato. Mito Nico Hulkenberg (Haas) 6+ : ha provato a giocarsi il jolly nel primo giro, ne ha passati 4 con una gran frenata ma ha a Monaco quando giochi il jolly vai spesso in “perdenza” e lui finisce per “bocciare” il povero Sergeant. Box e penalità, gara finita o quasi, ciao. Riprovaci ancora Nico!

: ha provato a giocarsi il jolly nel primo giro, ne ha passati 4 con una gran frenata ma ha a Monaco quando giochi il jolly vai spesso in “perdenza” e lui finisce per “bocciare” il povero Sergeant. Box e penalità, gara finita o quasi, ciao. Riprovaci ancora Nico! Pierre Gasly (Alpha Tauri) 6,5 : ha il merito di mettersi in mezzo alle due Ferrari, di fare buoni punti per il team. Ma quando il tuo compagno di squadra ti dà paga, finisce a podio, fai fatica ad essere contentissimo.

: ha il merito di mettersi in mezzo alle due Ferrari, di fare buoni punti per il team. Ma quando il tuo compagno di squadra ti dà paga, finisce a podio, fai fatica ad essere contentissimo. George Russell (Mercedes) 7 : garone dell’inglese, lui il jolly l’ha giocato bene, non benissimo. Ha sfiorato il podio ma con l’azzardo di restare il più possibile con le gomme slick in pista è arrivato ai piedi del podio. Peccato per le qualifiche.

: garone dell’inglese, lui il jolly l’ha giocato bene, non benissimo. Ha sfiorato il podio ma con l’azzardo di restare il più possibile con le gomme slick in pista è arrivato ai piedi del podio. Peccato per le qualifiche. Lando Norris e Oscar Piastri (McLaren) 6,5 : conquistano punticini che pensando al colosso per cui corrono son poca roba, ma considerando il paracarro che gli han messo a disposizione quest’anno, merita un buon voto.

: conquistano punticini che pensando al colosso per cui corrono son poca roba, ma considerando il paracarro che gli han messo a disposizione quest’anno, merita un buon voto. Lance Stroll (Aston Martin) 4 : la differenza tra il talento e il campione e un pilota “raccomandato” si vede dai dettagli: Alonso inanella l’ennesimo podio, lui sbatte a destra e a manca e nemmeno finisce la gara. Alla faccia dei dettagli…

: la differenza tra il talento e il campione e un pilota “raccomandato” si vede dai dettagli: Alonso inanella l’ennesimo podio, lui sbatte a destra e a manca e nemmeno finisce la gara. Alla faccia dei dettagli… Sergio Perez (Red Bull) 0: Gira a vuoto per tutta la gara cercando qualcosa che non troverà mai, la forza per contendere davvero il Mondiale a Verstappen che sin dal sabato si è dimostrato di un altro pianeta proprio mentre lui litigava coi muretti.

GP Monaco: il top dei top, Ocon

Troppo facile dire Max Verstappen, dobbiamo pure fare qualche variazione sul tema. Esteban Ocon ha sfruttato alla grande l’occasione che la Alpha Tauri e il tracciato di Monaco gli hanno offerto. Bravissimo il francese, al terzo podio in carriera. E per uno che non guida in un top team non è roba da poco. E’ lui l’uomo delle grandi chance, ricordare Ungheria 2021…

GP Monaco: il flop dei flop, Perez

Anche qui, la Ferrari meriterebbe l’ennesima tirata d’orecchio per la macchina che non va e per le strategie sempre dedite al suicidio sportivo. Ma dinanzi a un sedicente pretendente al titolo Mondiale come Checo Perez non possiamo non dare a lui il titolo di “bocciato” di Monaco: sbaglia sabato, nel giorno sbagliato, sulla pista sbagliata per sperare in una rimonta, che infatti non arriva. Altro che futuro campione del mondo…

Mondiale F1: prossima tappa Gp Spagna

La Formula 1 continua il suo tour de force primaverile e dopo la sosta forzata di Imola e la si prende una settimana di sosta dopo il back-to-back da Baku a Miami. Tra due settimane il circus torna in Europa per la prima delle gare nostrane, in Italia. Si corre nello storico tracciato Enzo e Dino Ferrari di Imola il Gran Premio del Made in Italy e di Emilia Romagna. Lo scorso anno qui vinse la Red Bull di Max Verstappen davanti alle Ferrari di Charles Leclerc, che era partito in pole, e di Carlos Sainz.