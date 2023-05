F1, Marko rimprovera Perez: “Forse pensava troppo al campionato”

Il consulente della Red Bull dopo l'errore del messicano che obbligherà la sua Red Bull a partire dall'ultimo posto in griglia

28-05-2023 10:35

Non è proprio andato giù a Helmut Marko, consulente della Red Bull, il modo in cui Sergio Perez si è fatto eliminare nel Q1 del Gp di Montecarlo. Un incidente che lo obbligherò oggi a partire dall’ultimo posto in griglia. Non sono bastate neanche le sue scuse: “Oggi si è trattato di un mio errore e mi dispiace tanto per il team. Domani sarà un incubo“.

A Sky Deutschland, Marko ha detto: “Quando guidi una macchina del genere, non puoi essere eliminato nella Q1. Si è trattato di un errore stupido da parte sua. Forse pensava troppo al campionato. Con queste macchine sarà molto difficile recuperare, forse Checo potrà arrivare tredicesimo o quattordicesimo”. Strada spianata dunque per l’altra Red Bull di Max Verstappen: il team ora potrebbe concentrarsi di più su di lui per il Mondiale: “Abbiamo i nostri piani e stiamo osservando quello che sta accadendo. Ovviamente abbiamo già un’idea di massima, ma non ve la diremo”.

Al campione del mondo vanno i complimenti di Marko: “Quando Max era a due decimi da Alonso nel suo ultimo tentativo, pensavamo non riuscisse a fare la pole. Ma il terzo settore è il nostro punto di forza. Era assolutamente al limite, ha guidato alla perfezione e ha ottenuto il massimo dalla macchina”.