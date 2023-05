F1, la diretta del GP di Monaco sul circuito di Monte Carlo. LIVE

Cronaca in diretta

Pole position per Verstappen, strappata ad uno strepitoso Fernando Alonso, terzo Leclerc che peró partirà sesto, per penalità. Seconda fila dunque per Ocon e Sainz. Attenzione alla pioggia, che potrebbe essere gran protagonista di questa gara.

Partirá dalle retrovie Checo Perez per l'incidente nelle qualifiche. Difficile per la Red Bull trovare punti, anche se ci si aspetta una grande gara di rimonta.

Proprio Lewis Hamilton potrebbe regalare grandi emozioni, in un circuito dove ha vinto e sa vincere: l'inglese partirà in terza fila, davanti a Leclerc, con l'obbiettivo - forse difficile - del podio.

Tutto pronto per il warm up, macchine in pista, manca pochissimo alla partenza.

GIRO 3. Verstappen senza strafare, gruppo compatto alle sue spalle. Detriti alla cura cinque, in piú partenza non in posizione corretta per Russell.

GIRO 6. Pochissimi gli spazi per i sorpassi, come insegna Monaco, tanto si deciderà con le strategie delle varie scuderie.

GIRO 9. Leclerc attaccato a Hamilton, ma difficile per il padrone di casa trovare lo spiraglio per superare il campione britannico.

GIRO 10. Giro veloce per Perez, che peró ora trova l'ostacolo Stroll: il vincitore della scorsa stagione deve inventarsi un sorpasso per guadagnare posizioni.

GIRO 11. Ocon sta rallentando veramente tutto il gruppo, ma Sainz non ha per ora lo spazio per superare.

GIRO 28. Continuano le finte dei meccanici Ferrari, che provano a simulare il rientro di Sainz per far muovere per primo Ocon.

GIRO 30. Leclerc e Hamilton per ora non si stanno dando battaglia, nel frattempo manca poco il doppiaggi di Verstappen su Perez.

La Formula 1 torna in pista col GP di Monaco, settimo appuntamento del Mondiale 2023. Il Gran Premio di Monaco si corre sullo storico circuito di Monte Carlo. La classifica piloti è attualmente questa:

Max Verstappen (119 pt.) Sergio Perez (105 pt.) Fernando Alonso (75 pt.) Lewis Hamilton (56 pt.) Carlos Sainz Jr. (44 pt.)

E’ successo di tutto o quasi, come sempre, nelle qualifiche. Alla fine della fiera a staccare il tempone da pole position è stato il campione del mondo Max Verstappen. Sarà lui come sempre a partire davanti a tutti in griglia di partenza al Gp di Monaco a Monte Carlo. Secondo un grande Alonso, terza la Ferrari di Leclerc, purtroppo penalizzato di tre posti in griglia per aver ostacolato in modo evidente Norris nel corso della Q3.

Ennesima doccia fredda per la rossa che si deve accontentare del 4° posto di Sainz. risalito di una posizione così come Ocon, che scatterà addirittura terzo ed Hamilton quinto con la Mercedes. Altro colpo di scena: l’ultimo posto in griglia di Perez che ha distrutto o quasi la sua Red Bull andando a muro in Q1. Sono previsti 78 giri. Semafori spenti alle 15.00. Questa la griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Esteban Ocon (Alpine)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari) * Penalizzato di 3 posizioni per impeding

Penalizzato di 3 posizioni per impeding 7. Pierre Gasly (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nyck De Vries (AlphaTauri)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Nico Hulkenberg (Haas)

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)