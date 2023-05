F1, GP Monaco: Leclerc penalizzato, partirà sesto

Il ferrarista ha ostacolato la McLaren di Norris durante il Q3 e pertanto ha perso tre posizioni in griglia di partenza.

27-05-2023 23:17

La penalità era inevitabile e alla fine è arrivata. Charles Leclerc ha perso il suo terzo posto ottenuto nelle qualifiche di casa a Montecarlo e, così, nella gara del GP di Monaco, partirà dalla sesta casella dello schieramento. Tre posizioni in meno per impeding nei confronti di Lando Norris nel Q3.

Durante l’ultima manche, il pilota della Ferrari aveva, infatti, ostacolato la McLaren del pilota inglese, non lasciandogli spazio all’interno del tunnel nel suo giro lanciato. Così, i commissari di gara non hanno potuto far altro che sanzionarlo.

Le prime tre file diventano, dunque, così: Verstappen e Alonso in prima, Ocon e Sainz in seconda, Hamilton e Leclerc in terza.