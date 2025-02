F1, Gp Monza e Imola cosa rischiano: il benservito a Sticchi Damiani, Geronimo La Russa favorito presidente ACI

Terremoto in seno all'ACI, l'oramai ex presidente Angelo Sticchi Damiani è stato fatto decadere dal Governo, sarà nominato un commissario Tullio Sette e in estate nuove elezioni, con un favorito, il figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa, Geronimo. Gp Italia e Imola a rischio?

Terremoto in seno all’automobilismo italiano. Cosa ne sarà del Gran Premio d’Italia e di Imola di F1. Sono giorni, ore convulse. Angelo Sticchi Damiani non è più il presidente dell’ACI. A farlo cadere, o meglio decadere, è stato il Governo che ha di fatti impugnato la rielezione per la quarta volta di fila del noto ingegnere 79enne avvenuta alla fine dello scorso anno. L’esecutivo ha stabilito retroattivamente che il presidente dell’Automobil Club Italia non potesse andare oltre il terzo mandato.

L’ACI verrà dunque commissariata con l’incarico che dovrebbe essere affidato Tullio Del Sette. Mentre per l’elezione del nuovo presidente, la prossima estate, si fa forte largo il nome di Geronimo La Russa, direttore di ACI Milano nonchè figlio del senatore Ignazio La Russa.

ACI commissariata: Sticchi Damiani fatto fuori, il motivo

Era il 17 ottobre 2024. L’assemblea dell’Automobile Club d’Italia rieleggeva a Roma Angelo Sticchi Damiani – 79enne nativo di Lecce (il nipote Saverio, avvocato, è presidente del Lecce calcio), sposato, due figli, ingegnere civile e progettista di infrastrutture stradali – a presidente dell’ACI per il quadriennio 2025-2028, con oltre il 90% dei voti.

Si trattava del quarto mandato di fila. Una forzatura per molti dal momento che negli enti pubblici il limite è di tre mandati. Ma Sticchi Damiani aveva fatto valere la “legge” della maggioranza applicando l’eccezione per le federazioni sportive col mandato rinnovabile all’infinito in caso di raggiungimento dei due terzi dei voti. Ed invece il Governo si è messo di traverso.

Il Governo Meloni ha voluto dare un taglio col passato eliminando anche retroattivamente la norma che consentiva plurimandati nelle federazioni sportive, come si legge nel Decreto Emergenze contenuto nella Legge di Bilancio 2025. Nell’articolo 7 si legge che “…gli enti pubblici che hanno anche natura di Federazione Sportiva continua ad applicarsi la disposizione per cui la persona in carica in qualità di presidente o vicepresidente di istituti e di enti pubblici, anche economici, non può essere confermata per più di due volte”.

Fonte: Ansa

Il futuro dell’ACI: Geronimo La Russa favorito nuovo presidente

Come si legge nel decreto di cui sopra “… si provvede alla nomina di un commissario straordinario per l’indizione di nuove elezioni”. L’Aci dunque sarà commissariata e la decisione dovrebbe arrivare già nelle prossime ore. L’incarico dovrebbe essere affidato a Tullio Del Sette, ex-comandante generale dei Carabinieri.

Le nuove elezioni dovrebbero svolgersi tra sei mesi, a luglio. Le candidature potranno essere presentate entro il 31 marzo, mentre la votazione si terrà a Roma il 9 luglio 2025, con una seconda convocazione prevista per il giorno successivo. Tra i candidati ci dovrebbero essere Giuseppina Fusco, direttrice di Ac Roma, e Geronimo La Russa, direttore di Ac Milano, nonché figlio del presidente del Senato Ignazio. Quest’ultimo molto accreditato di prendersi la poltrona degli uffici di Roma davanti la stazione Termini.

Gp Monza e Gp Imola a rischio?

Il commissario prima e il nuovo presidente poi si troveranno di fronte diverse scadenze. Ma soprattutto dovranno dovranno essere finanziate le risorse per rispettare gli accordi economici con Liberty Media per la disputa del GP d’Italia e del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna. Il contratto del Gp di Monza è stato appena rinnovato ma a condizione che si svolgano ampi lavori di riammodernamento delle strutture che adesso rischiano di subire dei ritardi.