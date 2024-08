F1 Gp Olanda, clamoroso: Hamilton penalizzato, Albon squalificato. Come cambia la griglia di partenza

Griglia di partenza del Gran Premio d'Olanda stravolta dalle decisioni post qualifiche: Hamilton penalizzato di 3 posti per impeding su Perez, Albon squalificato. Come cambia lo schieramento, sorride Sainz

Griglia di partenza stravolta al Gran Premio di Olanda, 15sima prova del Mondiale di F1. In serata la direzione corsa ha dapprima penalizzato di tre posizioni Lewis Hamilton per impeding nei confronti di Sergio Perez nel corso del Q1 delle qualifiche. Subito dopo è arrivata la decisione che ha squalificato Alexander Albon perchè il fondo della sua Williams è stato trovato irregolare dopo le verifiche del caso. Tra i beneficiari delle sanzioni c’è la Ferrari di Carlos Sainz che scala di una posizione e domani partirà 10°.

F1, Gp Olanda: Hamilton penalizzato, fatale l’impeding a Perez

Piove sul bagnato per Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo, prossimo pilota della Ferrari, dopo deludenti qualifiche a Zandvoort chiuse al 12° posto con tanto di eliminazione in Q2 è stato penalizzato dai commissari di gara. Sanzionato l’impeding rilevato durante il Q1 nei confronti di Sergio Perez che non aveva perso tempo per sottolineare di essersi ritrovato in traiettoria la Mercedes dell’inglese: “Cosa diavolo sta facendo?!” il team radio di Checo.

“Il pilota della Car 44 (Hamilton, ndr), mentre era in un giro di rientro, è stato informato dal team che la Car 11 (Perez, ndr) si stava avvicinando a un giro veloce quando è entrato nella curva 8”, si legge in una dichiarazione degli steward. “Quindi è uscito dalla traiettoria all’uscita della curva 8 con l’intenzione di dare la precedenza alla Car 11. Tuttavia, quando è arrivata la vettura 11, la vettura 44 era già entrata nella curva 9 e si era diretta verso la traiettoria di gara all’uscita della curva 9, ostacolando così chiaramente la vettura 11.

Gp Olanda: fondo irregolare, Albon squalificato ma può correre

Diluvia invece in casa Williams. Come se non bastasse il disastro causato da Logan Sargeant andato a sbattere nelle fp3, con tanto di spavento per la monoposto che ha preso fuoco, in serata Alexander Albon è stato squalificato per fondo irregolare dopo che una qualifica grandiosa chiusa all’8° posto dal pilota ex Red Bull.

Il delegato tecnico della FIA F1 Jo Bauer ha notato un potenziale problema relativo al fondo dopo le qualifiche, e gli steward hanno successivamente avviato delle indagini sulla questione. Ad Albon comunque sarà concesso di prendere parte alla gara, partirà dal fondo dello schieramento, al 20° posto appena dietro al compagno di scuderia Sargeant. Questa stagione c’è un precedente: a Montecarlo, le Haas di Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen furono squalificate dalle qualifiche e i due piloti costretti a partire dal fondo dello schieramento.

“Purtroppo, Alex è stato squalificato dalle qualifiche di oggi perché il suo corpo a terra era al di fuori del volume regolamentare stabilito dalla FIA – la nota della Williams dopo la pubblicazione della decisione – Siamo incredibilmente delusi da questo risultato e condurremo un’indagine approfondita e presto forniremo un aggiornamento”.

F1 Gp Olanda: come cambia la griglia di partenza dopo le sanzioni di Hamilton e Albon

1ª fila 1. Lando Norris 1:09.673

McLaren 2. Max Verstappen 1:10.029

Red Bull 2ª fila 3. Oscar Piastri 1:10.172

McLaren 4. George Russell 1:10.244

Mercedes 3ª fila 5. Sergio Perez 1:10.416

Red Bull 6. Charles Leclerc 1:10.582

Ferrari 4ª fila 7. Fernando Alonso 1:10.633

Aston Martin 8. Lance Stroll 1:10.857

Aston Martin 5ª fila 9. Pierre Gasly 1:10.977

Alpine 10. Carlos Sainz 1:10.914

Ferrari 6ª fila 11. Yuki Tsunoda 1:10.955

RB 12.Nico Hülkenberg 1:11.215

Haas 7ª fila 13. Kevin Magnussen 1:11.295

Haas 14. Lewis Hamilton 1:10.948

Mercedes* 8ª fila 15. Daniel Ricciardo 1:11.943

RB 16. Esteban Ocon 1:11.995

Alpine 9ª fila 17. Valtteri Bottas 1:12.168

Kick Sauber 18. Guanyu Zhou 1:13.261

Kick Sauber 10ª fila 19. Logan Sargeant s.t.

Williams 20. Alexander Albon DSQ

Williams**

*penalizzato di 3 posizioni per impeding

** squalificato e retrocesso all’ultimo posto per fondo irregolare