F1, Gp Olanda: Ferrari davanti a tutti nelle FP2, Leclerc precede Sainz

02-09-2022 17:46

Si è chiuso nel segno della Ferrari il venerdì di prove libere del Gran Premio d’Olanda. Sulla pista di Zandvoort, in casa dell’avversario principale, il più veloce è stato infatti Charles Leclerc che ha preceduto di soli quattro millesimi Carlos Sainz.

Fra Leclerc e Sainz appena quattro millesimi

Se nella prima sessione di prove libere davanti c’erano state le due Mercedes, la seconda ora di Zandvoort ha visto in cima alla classifica le due Rosse di Maranello. 1’12″345 per Leclerc, ora terzo in campionato, 1’12″349 per Sainz. Buona prestazione sul giro secco, ma anche in ottica ritmo gara.

Poco il vantaggio sugli avversari, dato che Lewis Hamilton è terzo con la Mercedes a soli 72 millesimi. Quarto Lando Norris, a un decimo sulla McLaren. Un po’ più distante la Mercedes di George Russell, quinto a tre decimi. Poi Aston Martin e Alpine: Lance Stroll sesto e Fernando Alonso settimo.

Red Bull in difficoltà, problemi per Verstappen

A mancare nel venerdì del GP d’Olanda sono state di certo le due Red Bull, con Sergio Perez addirittura fuori dalla top-ten: soltanto 12°. Ma a preoccupare è l’idolo di casa Max Verstappen. Il campione del mondo si è fermato nella prima sessione per un problema al cambio ed è a rischio penalità.

Nella seconda ora non è stato velocissimo, ottavo tempo finale. Non ha provato più di tanto il giro secco, forse già conscio di dover partire più indietro in griglia di partenza. Veloce invece sul ritmo gara e dunque come sempre pericoloso avversario della Ferrari. Sabato FP3 alle 12 e qualifiche alle 15.

F1, GP Olanda: la top-ten dopo le Fp2

1 C. LECLERC Ferrari 1’12″345

2 C. SAINZ Ferrari +0″004

3 L. HAMILTON Mercedes +0″072

4 L. NORRIS McLaren +0″103

5 G. RUSSELL Mercedes +0″310

6 L. STROLL Aston Martin +0″401

7 F. ALONSO Alpine +0″503

8 M. VERSTAPPEN Red Bull +0″697

9 E. OCON Alpine +0″960

10 D. RICCIARDO McLaren +1″017