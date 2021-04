F1 Gp Portogallo, favoriti: Hamilton contro Verstappen, 3° atto

Uno contro l’altro, ancora una volta ruota a ruota. A Portimao si rinnoverà nel week end del Gran Premio del Portogallo di Formula 1 il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton che ha contraddistinto le prime due gare della stagione. Un successo per parte finora e una sfida che durerà per tutto il Mondiale. Ma la corsa portoghese sarà importante anche per altri aspetti, il riscatto atteso di Bottas e Perez, la conferma di Norris e dei progressi delle due Ferrari in cerca del primo podio stagionale e poi i “nobili decaduti” da Alonso a Vettel passando per Ricciardo. Vediamo allora insieme i favoriti del GP del Portogallo di F1.

Verstappen vs Hamilton, capito terzo

In Bahrain ha vinto Hamilton con tanto di polemiche per il track limit nel momento del sorpasso di Verstappen che ha costretto l’olandese a cedere la posizione al campione inglese. A Imola due settimane fa invece Max in partenza, alla prima staccata, ha dato una ruotata a Lewis involandosi verso la vittoria. In classifica sono appaiati con un solo punto di vantaggio per il pilota della Mercedes. Facile che siano loro due i logici favoriti del Gran Premio del Portogallo. Anche gli esperti di Libero Gioco li mettono uno affianco all’altro, quotati a 2,25 per la vittoria della gara. Mentre Verstappen è favorito su Hamilton per la pole.

La rivalsa delle seconde guide, Perez e Bottas

Costretti a raccogliere le briciole fin qui, hanno però le monoposto per fare la differenza, addirittura per puntare alla vittoria. Sono loro, i “secondi” per eccellenza. Valtteri Bottas e Sergio Perez chiamati in Portogallo a dare un segnale di svolta alla loro stagione per non essere massacrati nel confronto impietoso con i compagni di scuderia vincenti. Il finlandese dopo il gradino basso del podio in Bahrain è naufragato a Imola, appare fin qui lontano parente di quello che almeno fino alla scorso anno si candidava almeno a provare a rivaleggiare con Hamilton. Ma guida la Mercedes, quindi la sua quota è bassa, 7,50 secondo Libero Gioco. Idem Checo Perez, pure lui in crisi a Imola dopo un errore in ripartenza, ma sempre veloce, accreditato di una quota di 10,00 per il successo.

La sfida della Ferrari a Norris

Le note positive, al di fuori della lotta a due per la vittoria, sono state sicuramente Lando Norris e le due Ferrari. Per l’inglese della McLaren è tempo di riconferma dopo le ottime due gare disputate in Baharain e a Imola dove pure è arrivato il podio. Possibilità di vittoria? Poche, viene dato a 20,00 ma comunque primo tra chi non guida una Red Bull o una Mercedes.

Discorso a parte merita la Ferrari. Il bicchiere appare mezzo pieno guardando la scorsa stagione dove si lottava per arrivare in zona punti, invece ora si lotta per provare a salire sul podio cosa fin qui non riuscita ma solo sfiorata a Imola. Serve un ulteriore step per combattere almeno con la McLaren. Leclerc ci mette tanto di suo, una sua vittoria a Portimao è data a 25,00. Sta imparando in fretta Carlos Sainz jr, dal Bahrain a Imola si è visto tanto progresso, sbagliando meno in avvio nell’ultima gara quel podio sarebbe potuto arrivare. E’ quotato a 50,00 dagli esperti di Libero Gioco.

Da Alonso a Vettel e Ricciardo: il riscatto dei big

Un gran bel pedigree ed invece sin qui hanno deluso. Sono loro, i grandi campioni, la nota negativa di questo avvio di Mondiale. Ed è per questo che Vettel, Alonso e Ricciardo sono attesi al pronto riscatto in Portogallo. Tutti e tre hanno sin qui perso il confronto diretto col compagno di team. Sicuramente non vinceranno a Portimao ma devono dimostrare il loro valore.

SPORTEVAI | 29-04-2021 10:57