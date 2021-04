F1, Ferrari: Carlos Sainz manda un chiaro messaggio a Leclerc

Carlos Sainz tira fuori gli artigli. Il pilota spagnolo ha perso il doppio confronto di inizio stagione con il compagno della Ferrari Charles Leclerc: in Bahrain l’iberico è arrivato ottavo, contro il sesto posto del monegasco; ad Imola ha chiuso in quinta posizione, rispetto al quarto posto del compagno di scuderia. Inoltre il pilota del Principato ha sempre fatto meglio anche nelle qualifiche ufficiali.

Ma per Sainz, il divario da Leclerc non è così incolmabile, anzi: “Non c’è nessuna curva dove Leclerc sia stato più veloce di me, il problema è mettere insieme dieci curve veloci nello stesso giro – ha spiegato a The-Race.com –. Quando riuscirò ad essere veloce in tutte le curve nella stessa tornata posso essere lì con Charles a livello cronometrico. È solo questione di tempo e i dati e la telemetria mi incoraggiano”.

Sainz aspetta con una certa attesa i Gran Premi di Portimao e Barcellona, dove è sempre andato molto forte: “Non so ancora cosa aspettarmi dalla vettura quando per esempio sono aggressivo sui cordoli, non so con quale angolo affrontare la curva per poi trovarmi perfettamente in traiettoria per l’accelerazione successiva. Sono dettagli con fanno perdere decimi preziosi“.

In una intervista a Sky, Sainz si è dato un voto molto alto dopo i suoi primi mesi in Ferrari: “Direi un buon 9 pieno. Sono molto contento della vita in questo momento, molto felice di dove sono. Sinceramente mi sento molto vicino al 100% come parte di questa squadra. Mi sento a casa, mi sto divertendo in Italia, quindi molto vicino a un 10. Mi manca solo la vittoria. Il feeling vincente è un 10″.

OMNISPORT | 26-04-2021 13:22