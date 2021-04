Formula 1: nuova modifica nel calendario del Mondiale 2021

Adesso è ufficiale: la Formula 1 ha confermato l’ennesimo cambio di calendario di queste ultime due stagioni. La settima tappa del Mondiale 2021, in programma dall’11 al 13 giugno, sarà il Gran Premio di Turchia, che sostituirà quello del Canada previsto per quel weekend. A causa delle restrizioni sui viaggi internazionali in vigore nel paese della foglia d’acero è diventato infatti impossibile per la Formula 1 entrare nel paese senza una quarantena obbligatoria di 14 giorni.

“Siamo grati per gli sforzi degli organizzatori e delle autorità di Canada, Quebec e Montreal nelle ultime settimane per cercare di mandare in scena la gara e siamo lieti di annunciare un prolungamento di due anni della nostra partnership con il Gran Premio del Canada – si legge in un comunicato della Formula 1 -. Lavoreremo con gli organizzatori per garantire che coloro che hanno acquistato i biglietti per le gare del 2020 e del 2021 ottengano l’opzione di un rimborso oppure di commutarli per la gara del prossimo anno e non vediamo l’ora di correre in Canada nel 2022″.

“Anche se siamo delusi per non poter essere in Canada in questa stagione, siamo entusiasti di confermare che la Turchia ospiterà un Gran Premio nel 2021 dopo l’incredibile gara della scorsa stagione – ha dichiarato Stefano Domenicali, presidente e CEO della Formula 1 -. So che tutti i tifosi sono entusiasti del fantastico inizio di stagione e la Turchia è un grande circuito che offre grandi battaglie in pista. Voglio ringraziare gli organizzatori e le autorità canadesi per tutti i loro sforzi delle ultime settimane, ma le restrizioni sui viaggi ha reso i nostri piani impossibili”.

“Voglio ugualmente ringraziare gli organizzatori e le autorità della Turchia per la loro continua disponibilità a ospitare una gara di Formula 1, che dimostra l’enorme interesse per il nostro sport e la speranza da parte di molte località di avere un Gran Premio – continua Domenicali -. Siamo in ottimi rapporti e abbiamo avuto trattative proficue con tutti gli altri organizzatori dall’inizio dell’anno e continueremo a lavorare a stretto contatto con loro durante questo periodo”.

Il Gran Premio di Turchia, sul circuito di Istanbul, lo scorso novembre era tornato nel calendario del Mondiale per l’ottava volta dopo nove anni di assenza e proprio in quell’occasione Lewis Hamilton, vincendo la gara, si è portato a casa il suo settimo titolo iridato.

OMNISPORT | 28-04-2021 19:50