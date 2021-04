F1, GP Portogallo: Toto Wolff si prepara alla lotta

La Mercedes, nonostante un avvio di stagione più difficile del previsto, si trova comunque davanti a tutti dopo i primi due round del 2021 andati in scena a Sakhir e Imola. Primi nel Mondiale Piloti (per un punto su Verstappen) e primi in quello costruttori, anche per quest’anno l’obiettivo è lottare tutte le gare per la vittoria e per il mondiale, nonostante le avversarie abbiano fatto passi avanti notevoli nello sviluppo della monoposto(Red Bull e McLaren su tutte).

Prossimo appuntamento previsto a Portimao da venerdì 30 aprile a domenica 2 maggio per il weekend del Gran Premio del Portogallo, di cui si corre la seconda edizione (la prima nel 2020). In vista del weekend lusitano, il Team Principal della Mercedes Toto Wolff ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tracciato e sugli avversari più temibili al sito ufficiale della Mercedes:

“Si tratta di un circuito ancora abbastanza nuovo per tutti, il che dovrebbe rendere le cose interessanti e significa che dovremo continuare ad imparare durante tutto il fine settimana. Ci aspettiamo un’altra lotta serrata con la Red Bull. Anche la McLaren e la Ferrari potrebbero essere nella mischia. Vediamo come andranno le cose”.

Wolff poi ripensa anche al Weekend di Imola, dove Lewis Hamilton è riuscito a strappare un secondo posto fondamentale, da campione, in rimonta dopo aver commesso un grave errore su pista umida:

“Ci sono stati alcuni momenti in cui sembrava che non avremmo segnato alcun punto, è stata una montagna russa di emozioni. Dalla delusione per lo spaventoso incidente di Valtteri al brivido della rimonta di Lewis. I nostri rivali non hanno massimizzato l’opportunità che abbiamo concesso loro. Questo dimostra che stagione impegnativa abbiamo davanti a noi e quanto velocemente le cose possano cambiare in F1″.

OMNISPORT | 28-04-2021 17:38