F1, Gran Premio di Russia in diretta live da Sochi

Per la prima volta dal GP del Messico corso nell'ottobre del 2019, non ci saranno né una Mercedes né una Red Bull in prima fila. 11:45

Le qualifiche "pazze" di ieri hanno detto bene a Lando Norris che scatterà per la prima volta in carriera dalla pole position. Al suo fianco Carlos Sainz Jr., suo ex compagno alla Mc Laren, con la Ferrari. Anche per lui è una prima volta dato che non era mai scattato dalla prima fila nella propria carriera.11:41

PRE GARA

La notizia dell’ultima ora è che la Mercedes ha deciso di cambiare la power unit sulla monoposto di Bottas che quindi partirà in fondo in marcatura su Verstappen. Sempre più tesa la lotta per il Mondiale di Formula 1 che alle 14 vedrà lo start del Gran Premio di Russia. Sulla pista di Sochi, a sorpresa, ci sarà la McLaren di Lando Norris in pole position davanti alla Ferrari di Carlos Sainz, entrambi superbi nello sfruttare le gomme slick su pista umida nel finale delle qualifiche.

Solo seconda fila per un nervoso Lewis Hamilton che ha pagato caro un errore in ingresso box negli ultimi minuti del Q3, partirà quarto dietro pure George Russell suo prossimo compagno di squadra, terzo con la Williams. In terza fila l’altra McLaren di Ricciardo, reduce dal successo di Monza, e Alonso con la Alpine. Chiudono la top ten Stroll, Perez, Ocon e Vettel. In fondo, tutti con power unit nuova partiranno: 17° Bottas, 19° Leclerc con l’altra Ferrari e 20° Verstappen.

GP Russia F1: la griglia di partenza di Sochi

PRIMA FILA

1 Lando Norris (Ing/McLaren)

2 Carlos Sainz Jr. (Spa/Ferrari)

SECONDA FILA

3 George Russell (Ing/Williams)

4 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

TERZA FILA

5 Daniel Ricciardo (Aus/McLaren)

6 Fernando Alonso (Spa/Alpine)

QUARTA FILA

7 Lance Stroll (Can/Aston Martin)

8 Sergio Perez (Mes/Red Bull)

QUINTA FILA

9 Esteban Ocon (Fra/Alpine)

10 Sebastian Vettel (Ger/Aston Martin)

SESTA FILA

11 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

12 Yuki Tsunoda (Gpn/Alpha Tauri)

SETTIMA FILA

13 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

14 Mick Schumacher (Ger/Haas)

OTTAVA FILA

15 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

16 Nikita Mazepin (Rus/Haas)

NONA FILA

17 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes) *

18 Nicholas Latifi (Can/Williams) *

DECIMA FILA

19 Charles Leclerc (Mon/Ferrari) *

20 Max Verstappen (Ola/Red Bull) *

*penalizzati per cambio PU

Fonte: F1 Twitter