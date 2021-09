F1, GP Sochi: capolavoro McLaren, Norris in pole. Ferrari 2ª con Sainz

Finale di qualifiche spettacolare quello andato in scena a Sochi dove la McLaren dopo la doppietta di Monza mette a segno un altro colpo importante conquistando la pole con Lando Norris.

L’inglese classe 1999 beffa nei frangenti conclusivi del Q3 un eccellente Carlos Sainz che, scegliendo le gomme slick come Williams e McLaren, azzecca la scelta degli pneumatici e porta la Ferrari in prima fila.

Alle spalle dei primi due, a sorpresa, si piazza George Russell, terzo davanti al futuro compagno di squadra Lewis Hamilton. L’iridato in carica, dominatore assieme Bottas sia del Q1 che del Q2, impatta col muro rientrando ai box nelle fasi finali del Q3 pregiudicandosi così la possibilità di lottare per la pole.

Dietro al campione del mondo, la McLaren completa la propria giornata di grazia con Ricciardo, quinto davanti all’Alpine di Alonso e all’altra Mercedes di Bottas.

Già sicuro invece di partire dal fondo per la sostituzione della power unit, Max Verstappen non disputa le qualifiche, mentre Charles Leclerc e Nicholas Latifi (anche loro penalizzati per lo stesso motivo) passano il Q1 ma non scendono in pista nel Q2.

Questi dunque i risultati delle qualifiche del GP di Russia, disputatesi regolarmente dopo che in mattinata il maltempo e la pioggia avevano portato il direttore di gara Michael Masi ad annullare la terza sessione di prove libere.

1 Lando NORRIS McLaren 1:41.993

2 Carlos SAINZ Ferrari +0.517 6

3 George RUSSELL Williams +0.990

4 Lewis HAMILTON Mercedes +2.057

5 Daniel RICCIARDO McLaren +2.163

6 Fernando ALONSO Alpine +2.211

7 Valtteri BOTTAS Mercedes +2.717

8 Lance STROLL Aston Martin +2.963

9 Sergio PEREZ Red Bull Racing +3.344

10 Esteban OCON Alpine +3.872

11 Sebastian VETTEL Aston Martin

12 Pierre GASLY AlphaTauri

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri

14 Nicholas LATIFI Williams

15 Charles LECLERC Ferrari

16 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing

17 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team

18 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing

19 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team

20 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing

OMNISPORT | 25-09-2021 15:19