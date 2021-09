F1, Fernando Alonso: "Qui a Sochi l'Alpine sembra comportarsi bene"

“Non sappiamo quanto potranno essere utili i dati collezionati, soprattutto in vista della forte pioggia che potrà cadere domani. In ogni caso, è stata una giornata ragionevole, e la macchina sembra comportarsi bene qui”. Così Fernando Alonso dopo l’ottavo posto nelle seconde prove libere del Gran Premio di Russia sul circuito di Sochi. “Abbiamo provato diversi set up durante le PL2, ed abbiamo notato alcuni vantaggi, quindi sono soddisfatto. Avremmo potuto compiere un giro ancor più veloce se non ci fosse stata la bandiera rossa per l’incidente di Giovinazzi, ma siamo soltanto a venerdì. Vedremo cosa succederà domani”.

Ancora meglio del 40enne saturiamo ha fatto il suo compagno di squadra in Alpine, il francese Esteban Ocon, classificatosi quinto: “È bello poter tornare su un circuito che mi è sempre piaciuto come quello di Sochi. Rispetto a Monza qui c’è un grip più elevato. Abbiamo utilizzato la mescola di gomme più morbida per provare e capire alcuni aspetti, anche se è stata una giornata molto più impegnativa di come è di solito il venerdì. Abbiamo dovuto spingere di più perché la nostra attenzione è tutta concentrata sulle previsioni del meteo per domani, e quindi ottimizzare tutto quest’oggi era importante. Abbiamo completato diversi stint a basso ed alto carico di carburante e ora abbiamo buone idee per completare il set-up corretto. Vedremo come andrà il resto del weekend, ma per ora sono soddisfatto”.

OMNISPORT | 24-09-2021 18:51