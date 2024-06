F1, in Spagna altro flop Ferrari: nuova classifica piloti e costruttori, Verstappen in fuga, Norris supera Leclerc

Non come in Canada ma anche in Spagna altra domenica da incubo per le Ferrari fuori dal podio e battute anche dalle Mercedes nel Gp di Spagna che vede l'ennesima vittoria di Verstappen sempre più in fuga nel Mondiale

Che sia pole o meno, con la pioggia o con il sole alla fine vince sempre Max Verstappen. Altro successo per la Red Bull dell’olandese volante che vince il Gran Premio di Spagna e torna in fuga nella classifica mondiale piloti dove avanza pericolosamente Lando Norris. La Ferrari incassa un altro flop, meno pesante di quello in Canada ma pur sempre un campanello d’allarme visto che è finita dietro anche alle Mercedes.

Ferrari mezzo disastro: Qui Maranello, che succede?

La Ferrari continua a fare il passo del gambero mentre gli altri migliorano. Anche in Spagna nonostante gli aggiornamenti il Cavallino Rampante ha sofferto, finendo dietro alle spalle di Red Bull e McLaren ma battuto anche dalle Mercedes. Sainz e Leclerc annaspano così come tutto il team che dopo un buon avvio di stagione, le vittorie in Australia e Monaco sembra essersi perso.

La cronaca e il report del Gran Premio di Spagna

F1, la nuova classifica mondiale piloti dopo il Gp di Spagna

Col 2° posto in Spagna, Lando Norris continua la sua rimonta in classifica e adesso ha superato proprio Leclerc alle spalle di un Max Verstappen sempre più in fuga per la vittoria.

1 Verstappen M. Red Bull 219 2 Norris L. McLaren 150 3 Leclerc C. Ferrari 148 4 Sainz C. Ferrari 116 5 Perez S. Red Bull 111

La classifica piloti completa

F1, la nuova classifica del mondiale costruttori dopo Barcellona

1 Red Bull 330 2 Ferrari 270 3 McLaren 237 4 Mercedes 151 5 Aston Martin 58

La classifica costruttori completa

F1, prossima gara: continua il tour de force europeo, subito Gp Austria

Stavolta non c’è riposo, nessuna domenica di sosta. La F1 dopo il Canada, con la Spagna è tornata in Europa per restarci a ritmo di back to back. Si lascia Barcellona alle spalle per spostarsi verso l’A1 Red Bull Ring dove già venerdì prossimo si torna in pista per il Gran Premio d’Austria prossima tappa in calendario del Mondiale 2024 che prevede anche il ritorno del format della Sprint Race.