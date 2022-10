F1 Gp Stati Uniti: terze libere a Verstappen

22-10-2022 22:07

Max Verstappen è stato il pilota più veloce nella terza sessione di prove libere ad Austin, dove domenica sera si corre il Gran Premio degli Stati Uniti.

Il pilota olandese della Red Bull, due volte campione del mondo, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:35.825, beffando all’ultimo tentativo Charles Leclerc, secondo. A seguire l’altro pilota della Ferrari Carlos Sainz.

Nella top ten ci sono anche Lewis Hamilton, Sergio Perez, George Russell, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lando Norris. Leclerc domenica partirà con una penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per avere cambiato il motore, sanzione di cinque posizioni per Perez e Alonso.