F1, Gran Premio del Messico. La diretta live

CLASSIFICA PARZIALE: 1. Verstappen 2. Hamilton 3. Ricciardo 4. Vettel 5. Bottas 6. Raikkonen (premi il link in alto o F5 per aggiornare la diretta live)

giro 8: Vettel non riesce a tenere il ritmo dei primi 3 al momento e si sta staccando lentamente dal podio, circa 7 secondi da Verstappen

giro 7: distacchi delineati tra i primi 6 anche se ravvicinati ma tutti a un paio di secondi l’uno dall’altro, non ci sono battaglie nelle prime posizioni al momento

dal replay della partenza si vede lo scatto di Hamilton ma anche una gran partenza di Bottas che per un attimo è stato anche 3° salvo poi essere ripassato da Ricciardo e Vettel

giro 3: sfortunato Alonso che alla sua terzultima gara in F1 registra un altro ritiro dopo che un pezzo volato da una Force India nelle fasi di partenza gli ha danneggiato la McLaren

giro 2: abbastanza sgranati i primi 6 dei tre top team

PARTITI! Verstappen brucia Ricciardo partito malissimo e infilato anche da Hamilton autore di una grande partenza. Vettel un po’ chiuso e cauto è riuscito a tenere la quarta piazza dall’attacco di Bottas

Partito il giro di formazione!

Tutti si chiedono cosa succederà alla partenza soprattutto tra le due Red Bull con Ricciardo che andrà via in direzione Renault e che ha tolto la possibilità a Verstappen di essere il più giovane poleman della storia della F1. Hamilton ha già detto di “voler restare lontano dai guai”.

Mancano 10 minuti alla partenza, a Hamilton basta arrivare 7° per vincere il mondiale, sempre se Vettel dovesse vincere, cosa comunque difficile vista la buona forma delle Red Bull

Proprio dal paddok in Messico rimbalza una clamorosa notizia: Robert Kubica ingaggiato dalla Ferrari per il prossimo anno. Il pilota polacco dovrebbe occuparsi del lavoro al simulatore sostituendo Daniil Kvyat, che dall’anno prossimo rientrerà in griglia alla Toro Rosso.

Ricordiamo, lo potete leggere qui sotto nel dettaglio e nei nostri servizi di ieri, la pole position è stata firmata da Daniel Ricciardo su Red Bull che ha bruciato il favorito Max Verstappen compagno di team. In seconda fila partiranno proprio la Mercedes di Hamilton e la Ferrari di Vettel, dietro di loro Bottas e Raikkonen

Amici di Virgilio Sport benvenuti da Luca Fusco alla diretta live del Gran Premio del Messico terzultima prova del Mondiale di Formula 1. Manca meno di un’ora al via della gara che potrebbe laureare Lewis Hamilton per la quinta volta campione del Mondo.

Lewis Hamilton si gioca il suo secondo match point per vincere il quinto mondiale di Formula 1 della sua carriera. Ma nel Gran Premio del Messico di F1 l’inglese, a cui bastano davvero pochi punti, dovrà fare i conti con la Red Bull che ha monopolizzato la prima fila: Daniel Ricciardo in pole davanti a Max Verstappen. “Solo” quarto in griglia Sebastian Vettel con la prima Ferrari mentre partirà sesto Kimi Raikkonen, con l’altra rossa, un po’ anonimo dopo la vittoria di Austin. Tra le due Ferrari l’altra Mercedes di Bottas. Poi a coppie le due Renault di Hulkenberg e Sainz e a chiudere la top ten le due Sauber del futuro ferrarista Leclerc ed Ericsson.

Hamilton campione del mondo se…

Per diventare campione del mondo 2018 basta davvero poco a Lewis Hamilton. Il campione inglese dall’alto dei suoi 346 punti ha un vantaggio quasi incolmabile dal tedesco della Ferrari, Sebastian Vettel, che lo segue in graduatoria con 276 punti. La classifica piloti della F1 ci dice che Hamilton si confermerà campione del mondo se arriverà almeno 7° indifferentemente dal piazzamento di Sebastian Vettel oppure 8° o peggio e Sebastian Vettel non vince e tutte le altre combinazioni che vedono il tedesco della Ferrari arrivargli dietro.

Il Gran Premio del Messico è rientrato nel circus dal 2015, dopo essere stato eliminato dal calendario dal 1992. Nelle ultime tre gare disputate in Messico hanno vinto 3 diversi piloti: nel 2015 Nico Rosberg, nel 2016 Lewis Hamilton e nel 2017 Max Verstappen. La Ferrari non ha mai vinto e qui la Mercedes sembra essere particolarmente a suo agio.

Il circuito del Gran Premio del Messico è intitolato ai Fratelli Rodriguez. In precedenza il circuito era intitolato a Magdalena Mixucha, poi venne dedicato a due piloti messicani Ricardo e Pedro Rodríguez. Ricardo morì durante la prima edizione del Gran Premio disputata, il 1º novembre 1962.

Caratteristiche tecniche del Gran Premio del Messico

Ha una lunghezza di 4,304 km con ben 17 curve all’attivo nella configurazione attuale, la sua posizione a 2300 metri di quota rappresenta una bella prova per piloti e monoposto, dal momento che l’aria rarefatta crea alcuni disagi a livello aerodinamico e motoristico. Il lungo rettilineo della partenza è lungo circa 1,3 km, mentre in totale le curve sono 17. La pit-lane, 650 metri, è la più lunga della stagione. Quello del Messico è uno dei circuiti più veloci tra quelli della F1 2018. Per sopperire all’altitudine le monoposto girano con molto carico aerodinamico. Attualmente il record in pista è di Vettel nel 2017 con 1’18″785.

VIRGILIO SPORT | 28-10-2018 19:00