F1, GP di Germania in diretta live

Binotto team principal Ferrari ai microfoni di Sky: “Sinceramente speravamo nell’asciutto anche se partiamo indietro. Sarà una gara incerta perchè nessuno ha mai corso sul bagnato quest’anno”

Siamo conto alla rovescia oramai per lo start, piove tanto ad Hockenheim. Non si sa ancora se si partirà da fermo oppure dietro la safety car almeno per i primi giri

Non si è mai corso nè provato sul bagnato quest’anno, quindi è una “prima” assoluta per la F1 del 2019. Tutti infatti stanno provando partenza e quant’altro all’uscita della pit lane

Diamo subito un’occhiata alla griglia di partenza per rinfrescarci la memoria. Hamilton partirà dalla prima fila, condivisa con Verstappen in seconda posizione. Guai in casa Ferrari per problemi di affidabilità con Vettel che scatterà dall’ultima piazza e Leclerc decimo. Ma la pioggia potrebbe rivoluzionare tutto!

PRIMA FILA

Hamilton – Mercedes

Verstappen – Red Bull

SECONDA FILA

Bottas – Mercedes

Gasly – Red Bull

TERZA FILA

Raikkonen – Alfa Romeo

Grosjean – Haas

QUARTA FILA

Sainz – McLaren

Perez – Racing Point

QUINTA FILA

Hulkenberg – Renault

Leclerc – Ferrari

SESTA FILA

Giovinazzi – Alfa Romeo

Magnussen – Haas

SETTIMA FILA

Ricciardo – Renault

Kvyat – Toro Rosso

OTTAVA FILA

Stroll – Racing Point

Norris – McLaren

NONA FILA

Russell – Williams

Albon – Toro Rosso

DECIMA FILA

Kubica – Williams

Vettel – Ferrari

Tempo da lupi a Hockenheim, manca meno di un’ora al via del Gp di Germania che si correrà, sul bagnato!

Amici di Virgilio Sport buona domenica e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Germania di F1. Si corre a Hockenheim la undicesima prova del Mondiale 2019. Dopo un sabato da incubo la Ferrari spera e sogna nella rimonta. Ci sarà il solito Lewis Hamilton in pole position davanti alla Red Bull di Verstappen, seguito in seconda fila dall’altra Mercedes di Bottas e dall’altra Red Bull di Gasly. Qualifiche da horror per le rosse un problema ha fermato prima Vettel che non ha fatto nemmeno un giro in Q1 e partirà 20° cioè ultimo, idem Leclerc che ha dovuto dare forfait dal Q3 e scatterà 10°.

F1, GP GERMANIA: I TEMI

Dopo 10 gran premi nella classifica piloti c’è davvero poco da dire. Lewis Hamilton nelle ultime gare ha allungato e tanto sul compagno Bottas: 223 punti per l’inglese lanciato verso il sesto titolo mondiale, contro i 184 del finlandese che aveva cominciato alla grande la stagione ma ora patisce la personalità del compagno. La lotta per il terzo posto vede Max Verstappen davanti con 136 punti alle due Ferrari con Vettel sempre più insidiato da Leclerc: 123 a 120. Nella classifica costruttori dominio assoluto della Mercedes che, a quota 407 ha già in tasca il titolo mentre la Ferrari prova a tenere a bada la Red Bull: 243 vs 191.

LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO

Lungo 4574 metri suddivisi in 17 curve, l’Hockenheimring è uno dei circuiti più appassionanti per amanti della F1. Il tracciato è stato costruito nel 1932 sfruttando i sentieri presenti nei boschi vicino all’omonima cittadina. Utilizzato per la prima volta dalla Formula 1 nel 1970, è entrato in calendario a partire dal 1977, sostituendo il pericolosissimo Nordschleife, sul quale Niki Lauda aveva rischiato la vita in uno spaventoso incidente. In totale, il circuito ha ospitato 37 edizioni del Gran Premio di Germania, manifestazione che negli ultimi anni si è tenuta a cadenza biennale a causa di difficoltà finanziarie (tra il 2008 e il 2013 il tracciato si era alternato con quello del Nurburgring). L’attuale tracciato è il risultato di un pesante lavoro di restyling effettuato nel 2002 che ha visto scomparire tutta la parte che si inoltrava nel bosco (comprendente le due chicane Clark e Senna e la celeberrima Ostkurve) riducendo di oltre due chilometri la lunghezza originaria (6823 m). Il pilota più vincente è l’idolo di casa Michael Schumacher, autore di 4 trionfi in patria. La Ferrari detiene il primato assoluto di affermazioni, ben 21, davanti a Williams (9) e McLaren (8).

VIRGILIO SPORT | 28-07-2019 14:00