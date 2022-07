F1, Grosjean invita Schumacher a non esaltarsi

05-07-2022 15:59

È un consiglio travestito da tirata d’orecchie alla Haas quello rivolto a Mick Schumacher da parte di Romain Grosjean, sicuro che la scuderia statunitense abbia iniziato quella fase della stagione in cui scende di livello.

“Schumacher ha vissuto e forse sta vivendo ancora un momento non facile e la situazione alla Haas non aiuta, perché la concorrenza è sempre più forte” ha detto il francese a Speedweek.

“Sono sicuro che ha sempre in testa i risultati di Kevin, con il 5° posto all’esordio della stagione, ma la Haas non è poi così buona; è tipico che si ritrovi indietro dopo una buona partenza. Mick deve solo rilassarsi e prendersi il suo tempo e poi i risultati arriveranno, come è successo a Silverstone. A volte un po’ di lentezza in Formula 1 significa, a conti fatti, risultati migliori”.