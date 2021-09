F1, Haas conferma Schumacher e Mazepin per il 2022

Piano piano tutte le scuderie stanno delineando le proprie line up anche per quanto riguarda il prossimo campionato del mondo del F1.

Mancava solamente l’ufficialità che è arrivata nella giornata odierna che aprirà il weekend del GP di Russia a Sochi. La Haas ha infatti confermato Mick Schumacher e Nikita Mazepin come piloti titolari per la prossima stagione. La scuderia americana ha così varato la linea della continuità, mantenendo il tedesco e il russo. Con la permanenza dei due, all’appello mancherebbe soltanto l’ultimo sedile che è il secondo dell’Alfa Romeo.

“Sto vivendo il mio sogno. Il primo anno insieme alla Haas è molto emozionante e istruttivo, e sono sicuro di poter portare tutta l’esperienza che ho acquisito nel prossimo anno – ha dichiarato Schumacher – Nuove regole tecniche, l’impressionante ambizione dell’intero team Haas F1 e il supporto della Ferrari. Questo credo ci avvicinerà al gruppo nel 2022 e saremo in grado di lottare per i punti. Non vedo l’ora di far parte di una squadra che sta diventando sempre più forte e farò tutto il possibile per andare avanti. Ringrazio infine la Ferrari Driver Academy per la fiducia che continua a darmi e per il supporto che mi ha dimostrato in questi anni”.

“Sono molto eccitato per il prossimo anno e sono grato per avere l’opportunità da parte dell’Haas di crescere insieme a loro. Penso che il prossimo anno saremo forti”, ha detto Mazepin

