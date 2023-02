F1, Hamilton: "Abbiamo ancora molto lavoro in programma"

Il sette volte campione del mondo ha parlato delle difficoltà che sta vivendo con la Mercedes nei test in Bahrain.

24-02-2023 21:51

La situazione in casa Mercedes è ancora complicata dopo il difficile 2022. Anche nei test prestagionali in corso in Bahrain, Lewis Hamilton e George Russell stanno incontrando problemi con la loro vettura. Il sette volte campione del mondo ha parlato così: “È stata una mattinata difficile. Le temperature elevate hanno reso impegnativo il nostro lavoro, con il surriscaldamento delle gomme che spesso vediamo qui in Bahrain“.

“Tuttavia, abbiamo portato a termine il nostro programma ed è stato bello fare così tanti chilometri. Tutti stanno lavorando duramente, rimanendo concentrati e stiamo scoprendo tutto il possibile sulla W14. Abbiamo molto lavoro in programma per l’ultima giornata di test di domani”.