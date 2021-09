F1, Hamilton: “Abbiamo bisogno di più velocità per vincere delle gare”

Dopo il Gp d’Olanda, sono tornati ad essere 3 i punti di vantaggio di Max Verstappen su Lewis Hamilton.

Il pilota della scuderia della Stella, riconoscendo la superiorità velocistica della Red Bull, auspica che la Mercedes possa introdurre un nuovo aggiornamento che permetta di poter lottare ad armi pari con Milton Keynes per quel che riguarda lo scettro iridato in entrambe le classifiche.

“Red Bull ha avuto un aggiornamento in Belgio, noi non ne abbiamo uno da Silverstone – ha dichiarato Hamilton – Sono un po’ più avanti di noi in termini di prestazioni. Erano semplicemente più veloci. Dobbiamo fare qualcosa per stare al passo con loro. Abbiamo bisogno di più velocità per poter vincere le gare in il futuro”.

OMNISPORT | 07-09-2021 11:13